De la Dinamo la PAOK Ex-jucătorul „câinilor” a semnat azi contractul, la Salonic

Adrian Caragea, 20 de ani, extremă care a jucat la Dinamo în ultimii 2 ani, a semnat azi cu PAOK B

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Fotbalistul venit din Italia la Dinamo în vara lui 2024 nu i-a convins pe „câini”, care au renunțat la serviciile sale la finalul sezonului trecut.

Liber de contract, Caragea a semnat un contract cu echipa a doua a lui PAOK Salonic. Jucătorul a postat azi o imagine cu tricoul grecilor.

În cele două sezoane petrecute la Dinamo, extrema stângă a jucat 35 de meciuri, reușind să înscrie doar două goluri.

Crescut la Academia „Gheorghe Hagi”, Adrian Caragea a fost transferat de Sassuolo în 2021, pentru care a jucat doar la echipele de tineret. Nu s-a impus în Italia și, în 2024, a ajuns la Dinamo.

Bursa transferurilor la Dinamo în această vară:

Sosiri : Răzvan Radu, Martin Pascual, Ștefan Opriș, Oliver Hintsa, Dario Benavides, Alaa Bellaarouch, Imran Fetai

: Răzvan Radu, Martin Pascual, Ștefan Opriș, Oliver Hintsa, Dario Benavides, Alaa Bellaarouch, Imran Fetai Plecări: Eddy Gnahore, Georgi Milanov, Valentin Țicu, Antonio Bordușanu, Kennedy Boateng, Costin Amzăr, Jordan Ikoko, Luca Bărbulescu, Adrian Caragea, Maxime Sivis

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