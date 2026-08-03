De la Dinamo la PAOK Ex-jucătorul „câinilor”  a semnat azi contractul, la Salonic +55 foto
Adrian Caragea, 20 de ani, extremă care a jucat la Dinamo în ultimii 2 ani, a semnat azi cu PAOK B
Superliga

De la Dinamo la PAOK Ex-jucătorul „câinilor” a semnat azi contractul, la Salonic

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 18:52
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 20:19
  • Adrian Caragea, 20 de ani, extremă care a jucat la Dinamo în ultimii 2 ani, a semnat azi cu PAOK B
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotbalistul venit din Italia la Dinamo în vara lui 2024 nu i-a convins pe „câini”, care au renunțat la serviciile sale la finalul sezonului trecut.

Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Citește și
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Citește mai mult
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă

Liber de contract, Caragea a semnat un contract cu echipa a doua a lui PAOK Salonic. Jucătorul a postat azi o imagine cu tricoul grecilor.

În cele două sezoane petrecute la Dinamo, extrema stângă a jucat 35 de meciuri, reușind să înscrie doar două goluri.

Crescut la Academia „Gheorghe Hagi”, Adrian Caragea a fost transferat de Sassuolo în 2021, pentru care a jucat doar la echipele de tineret. Nu s-a impus în Italia și, în 2024, a ajuns la Dinamo.

Bursa transferurilor la Dinamo în această vară:

  • Sosiri: Răzvan Radu, Martin Pascual, Ștefan Opriș, Oliver Hintsa, Dario Benavides, Alaa Bellaarouch, Imran Fetai
  • Plecări: Eddy Gnahore, Georgi Milanov, Valentin Țicu, Antonio Bordușanu, Kennedy Boateng, Costin Amzăr, Jordan Ikoko, Luca Bărbulescu, Adrian Caragea, Maxime Sivis
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
+55 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Doamna Lasconi să nu se mire” Soția lui Constantin Covaciu, acuzații la adresa primăriței din Câmpulung: „A zis că ne dă asigurarea firmei și nu a adus-o”
Diverse
18:31
„Doamna Lasconi să nu se mire” Soția lui Constantin Covaciu, acuzații la adresa primăriței din Câmpulung: „A zis că ne dă asigurarea firmei și nu a adus-o”
Citește mai mult
„Doamna Lasconi să nu se mire” Soția lui Constantin Covaciu, acuzații la adresa primăriței din Câmpulung: „A zis că ne dă asigurarea firmei și nu a adus-o”
Imagini triste  Conducerea, jucătorii și antrenorii de la Dinamo au fost prezenți la priveghiul lui Constantin Covaciu. Și-a făcut apariția și Alex Dobre
Superliga
18:30
Imagini triste Conducerea, jucătorii și antrenorii de la Dinamo au fost prezenți la priveghiul lui Constantin Covaciu. Și-a făcut apariția și Alex Dobre
Citește mai mult
Imagini triste  Conducerea, jucătorii și antrenorii de la Dinamo au fost prezenți la priveghiul lui Constantin Covaciu. Și-a făcut apariția și Alex Dobre

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Construcția pe care Bucureștiul a dărâmat-o acum 10 ani și n-a fost în stare să o facă la loc / Blocaj de ultimă oră / Tăcerea primăriei condusă de Ciprian Ciucu
Construcția pe care Bucureștiul a dărâmat-o acum 10 ani și n-a fost în stare să o facă la loc / Blocaj de ultimă oră / Tăcerea primăriei condusă de Ciprian Ciucu
Construcția pe care Bucureștiul a dărâmat-o acum 10 ani și n-a fost în stare să o facă la loc / Blocaj de ultimă oră / Tăcerea primăriei condusă de Ciprian Ciucu
grecia PAOK dinamo CONTRACT Adrian Caragea paok b
Știrile zilei din sport
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
Superliga
00:05
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
Citește mai mult
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos  cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Superliga
03.08
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos  cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Conference League
03.08
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Citește mai mult
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii
Campionate
03.08
3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii
Citește mai mult
3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:13
Ferran Torres rupe tăcerea FOTO. Mesajul ascuns din spatele șepcii inspirate de sloganul lui Donald Trump: „A fost amuzant”
Ferran Torres rupe tăcerea FOTO. Mesajul ascuns din spatele șepcii inspirate de sloganul lui Donald Trump: „A fost amuzant”
10:00
Cătălin Tolontan Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cătălin Tolontan Nu clădiri pierdem, ci oameni
10:38
„Parcă avea ouă în ghete” Noul jucător de la FCSB, criticat aspru după remiza cu Farul: „E din alt film, abia se mișcă”
„Parcă avea ouă în ghete” Noul jucător de la FCSB, criticat aspru după remiza cu Farul: „E din alt film, abia se mișcă”
10:15
FCSB vrea să-l vândă pe Bîrligea Negocieri în secret pentru atacant: „Două oferte am avut. Să vedem dacă îl mai vor”. Ce sumă a cerut Becali
FCSB vrea să-l vândă pe Bîrligea Negocieri în secret pentru atacant: „Două oferte am avut. Să vedem dacă îl mai vor”. Ce sumă a cerut Becali
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Top stiri
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali
Nationala
03.08
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali
Citește mai mult
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Superliga
03.08
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Citește mai mult
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Media
03.08
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Citește mai mult
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Se stinge lumina la Casa Mița Biciclista. De azi, clădirea de pe Biserica Amzei e fără iluminat arhitectural șin rămâne așa cât e stare de alertă energetică
B365
03.08
Se stinge lumina la Casa Mița Biciclista. De azi, clădirea de pe Biserica Amzei e fără iluminat arhitectural șin rămâne așa cât e stare de alertă energetică
Citește mai mult
Se stinge lumina la Casa Mița Biciclista. De azi, clădirea de pe Biserica Amzei e fără iluminat arhitectural șin rămâne așa cât e stare de alertă energetică

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 18 rapid 11 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share