În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021,  United plătea 85 mil. de euro pentru el! +6 foto
Jadon Sancho (foto: Instagram)
Campionate

În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021, United plătea 85 mil. de euro pentru el!

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 16:06
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 16:11
  • Jadon Sancho (26 de ani), unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai generației sale la finalul anilor 2010, se pregătește în această perioadă pe terenul lui Flixton FC, club din al zecelea eșalon al fotbalului din Anglia.
  • Fostul internațional englez este în prezent liber de contract, după despărțirea de Manchester United, în vara acestui an.
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În 2021, Manchester United plătea aproximativ 85 de milioane de euro pentru transferul lui Jadon Sancho de la Borussia Dortmund,

Extrema engleză era considerat unul dintre cei mai valoroși și mai talentați jucători din fotbalul european.

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Jadon Sancho, antrenament pe terenul echipei din al 10-lea eșalon din Anglia!

În prezent, Sancho folosește baza lui Flixton FC pentru se menține în formă până la găsirea unei noi echipe.

Clubul a precizat că nu există negocieri pentru transferul jucătorului și că acesta doar se antrenează la facilitățile sale.

Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram)
Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram)

Galerie foto (6 imagini)

Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram) Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram) Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram) Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram) Jadon Sancho, antrenament pe terenul lui Flixton FC, din liga a 10-a engleză (foto: Instagram)
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Într-un comunicat oficial, patronul lui Flixton, Christopher Garcia, a transmis:

„În ultimele zile, am văzut numeroase postări și comentarii apărute în legătură cu vizita lui Jadon Sancho la Flixton FC.

Pentru clarificare, Jadon nu s-a aflat în probe la club și nu au existat discuții privind un transfer. El a folosit pur și simplu facilitățile noastre pentru o sesiune privată de antrenament, pentru a-și menține condiția fizică în timp ce se pregătește pentru următorul capitol al carierei sale.

Suntem mândri că nivelul terenului și al facilităților noastre a făcut ca Flixton să fie un loc în care un jucător de calibrul său s-a simțit confortabil să se antreneze, iar el este binevenit să revină la Flixton FC ori de câte ori își dorește.

Pe durata vizitei sale, Jadon a fost un adevărat profesionist, modest și generos cu timpul său. După ce și-a încheiat sesiunea de pregătire, s-a întâlnit cu plăcere cu tinerii suporteri, a făcut fotografii, a oferit autografe și a lăsat o impresie puternică tuturor celor care au avut ocazia să îl întâlnească.

Jadon este un fotbalist de clasă mondială, care a realizat în acest sport mai mult decât ar putea visa majoritatea jucătorilor. Merită respect atât pentru realizările sale, cât și pentru modul în care s-a comportat în timpul vizitei sale, nu criticile nejustificate care au apărut ulterior.

Îi mulțumim lui Jadon pentru că a ales Flixton FC ca loc de pregătire și îi dorim mult succes în următoarea etapă a carierei sale, care, fără îndoială, se va desfășura la un nivel mult peste cel la care evoluăm noi în prezent. Ușile noastre vor fi mereu deschise pentru el”.

Flixton FC traversează, la rândul său, o perioadă aparte. Clubul a fost reînființat după ce își întrerupsese activitatea în 2012 și se pregătește pentru revenirea în competițiile oficiale. În ultimul an au fost făcute investiții în modernizarea bazei sportive, scrie The Sun.

Speculații privind un transfer în Qatar

La Manchester United, Jadon Sancho nu a confirmat așteptările.

După două sezoane în care prestațiile au fost sub nivelul anticipat, relația cu antrenorul Erik ten Hag s-a deteriorat în urma unui conflict public din 2023, iar Sancho a fost exclus din lotul primei echipe.

În ultimele trei sezoane, Sancho a fost împrumutat la Borussia Dortmund, Chelsea și Aston Villa, ajungând în câte o finală europeană cu fiecare dintre cele trei cluburi, de fiecare dată într-o competiție diferită.

Ultimul sezon l-a petrecut la Aston Villa, formație alături de care a câștigat Europa League, înainte ca înțelegerea sa cu Manchester United să expire la finalul lunii iunie 2026.

Clubul nu i-a oferit un nou contract, iar jucătorul a devenit liber.

Presa din Anglia a relatat că au existat oferte pentru Sancho din partea unor cluburi din Qatar, în special Al Rayyan. Au fost și speculații variante din Serie A, însă, până în prezent nicio discuție nu s-a concretizat.

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