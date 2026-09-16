Moment special la Pitești O capsulă a timpului, îngropată la fundația noului stadion. Văduva marelui Dobrin, mesaj secret

Un moment simbolic a avut loc azi, la Pitești, pe șantierul noului stadion „Nicolae Dobrin”.

În structura viitoarei arene a fost încastrată o capsulă a timpului, în care au fost introduse mai multe obiecte considerate importante pentru istoria clubului FC Argeș.

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Capsula are și o încărcătură specială prin mesajul lăsat de Gica Dobrin. Soția legendarului Nicolae Dobrin a depus în interior un mesaj pe care fostul mare fotbalist nu l-a dezvăluit niciodată public.

Conținutul exact al mesajului nu a fost comunicat. El va rămâne închis alături de celelalte obiecte, până la momentul stabilit pentru deschiderea capsulei.

Aceasta urmează să fie deschisă peste 30 de ani, când stadionul va avea deja propriile capitole de istorie, iar generațiile care vor ajunge să asiste la meciurile de pe noua arenă vor fi diferite de cele din prezent.

Capsula timpului, legată de istoria lui Nicolae Dobrin

Prin capsula îngropată în fundația arenei, organizatorii au dorit să păstreze o legătură între trecutul clubului, prezentul construcției și generațiile care vor folosi stadionul în viitor.

„Capsula va fi deschisă peste 30 de ani, atunci când Piteștiul va arăta altfel și noul stadion va avea deja propria lui istorie. Generațiile se vor schimba. Un lucru însă va rămâne: Nicolae Dobrin”, a transmis FC Argeș.

Oficialii prezenți la inaugurarea simbolică

Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației locale și centrale, conducerea clubului, foști jucători importanți ai echipei, oameni de afaceri și suporteri ai formației piteștene.

Printre cei care au participat la moment s-au numărat Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, Dani Coman, președintele FC Argeș, Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, și Manuela Pătrășcoiu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții.

La eveniment au mai fost prezenți Cristian Erbașu, directorul Unității de Supervizori din cadrul CNI și CEO al Construcții Erbașu SA, precum și Ion Mînzînă, președintele Consiliului Județean Argeș.

Gica Dobrin a participat, de asemenea, la momentul în care capsula a fost introdusă în fundația viitoarei arene. Alături de oficiali s-au aflat foste glorii ale clubului, oameni de afaceri, suporteri și locuitori ai Piteștiului.

Noul stadion este gândit să devină una dintre principalele infrastructuri sportive ale orașului, iar capsula a fost concepută ca un element simbolic destinat celor care vor redeschide peste trei decenii o parte din memoria fotbalului argeșean.

„Depinde de generațiile următoare”

Momentul a atras și reacții din partea suporterilor, care au comentat evenimentul și importanța proiectului pentru viitorul fotbalului din Argeș.

Unul dintre mesajele publicate după eveniment a fost: „Depinde de generațiile următoare să fie bine pe viitor. Succes FC Argeș!”.

Un alt suporter a transmis un mesaj de apreciere: „Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în acest proiect!”.

Cristian Gentea, primarul Piteștiului: „Peste 30 de ani, Dobrin va vorbi din nou cu Piteștiul”

„Astăzi este una dintre cele mai frumoase zile din mandatul meu de primar, am trăit un moment istoric: Capsula Timpului a fost încastrată în fundația noului stadion „Nicolae Dobrin”.

Acolo sunt mărturii prețioase, parte din istoria noastră.

Gica Dobrin a pus în ea un mesaj pe care marele nostru fotbalist nu l-a spus niciodată public.

În 2056, când această capsulă va fi deschisă, Piteștiul va fi, cu siguranță, un alt oraș. Dar numele Nicolae Dobrin va fi tot aici.

Mi-am dorit ca stadionul care îi poartă numele să nu fie doar o construcție spectaculoasă, ci și un loc în care să rămână o parte din povestea lui.

Peste 30 de ani, Dobrin va vorbi din nou cu Piteștiul.

La acest moment special, ne-au fost alături ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, directorul general al Companiei Naționale de Investiții, Manuela Pătrășcoiu, directorul Unității de Supervizori din cadrul CNI, Gabriel Diaconu, Cristian și Nelu - Construcții Erbașu SA, Ion Mînzînă, președintele Consiliului Județean, Gica Dobrin, Dani Coman, președintele Clubului FC Argeș, foste glorii ale echipei, oameni de afaceri, alături de fani și piteșteni care au dorit să fie de față.

Este o zi importantă pentru Pitești. O zi care va rămâne în istoria noastră”, a scris Gentea pe Facebook.

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