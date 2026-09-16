„Asta trebuie să fie mentalitatea!” Gică Hagi, obiectiv clar înainte de Liga Națiunilor: „Asta e direcția” » Când anunță lotul final

Gică Hagi (61 de ani), declarații tari în conferința de presă, înaintea celor 4 meciuri din Liga Națiunilor.

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Selecționerul naționalei și-a expus cerințele pe care le are pentru jucătorii care vor fi convocați și a setat un obiectiv clar pentru primele dueluri din competiția europeană.

Gică Hagi: „Petrec un număr mare de zile cu ei și trebuie să profit de acest lucru”

„Când vorbim de echipa națională, vine și acea presiune. De ce? Pentru că ne dorim să câștigăm, vrem să fim cei mai buni. Nu suntem acolo, dar lucrăm la asta, vrem să avem această mentalitate, să fim cei mai buni.

Liga Națiunilor e competiție cu nivel foarte bun, echipele sunt foarte bune, noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel. Să avem un randament atât ofensiv, cât și defensiv foarte bun. Sper ca jucătorii să înțeleagă acest lucru și să-i facem să fie în formă, să performăm.

Avem încredere foarte mare în potențialul echipei și sperăm să facem niște meciuri bune. Chiar dacă sunt 4 meciuri, trebuie să ne adaptăm la acest program.

Din punctul meu de vedere, e bine. Și trebuie să profit de acest lucru, pentru că e un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei. Ne putem cunoaște foarte bine. Și ei pe mine, și eu pe ei.

Suntem într-un proces în care vrem să creștem de la meci la meci, iar apoi vrem să ajungem într-un punct în care să controlăm ritmul și intensitatea jocului. E un proces de durată, dar sper ca în fiecare meci să facem un progres”, a declarat Hagi, la conferință.

Gică Hagi, despre lotul final pe care îl va alege: „Știu în proporție de 95%”

În privința convocărilor, selecționerul a vorbit despre lotul preliminar anunțat deja, susținând că vineri va anunța și lotul final pe care se va baza.

Selecționerul ia în calcul să folosească tot efectivul pentru cele 4 partide.

„Ați văzut și lista pe care am dat-o, e una destul de mare. Nu am mai dat separat, intern și stranieri. I-am dat împreună, pentru că așa trebuie să fie. Toți, împreună, spre o singură direcție.

Vom vedea care va fi lotul, mai avem două zile să ne gândim. În proporție de 95% știu care sunt cei pe care vom conta.

Cei care nu vor fi... îmi pare rău, cu siguranță sunt printre cei mai buni din România, dar vom merge cu cei despre care considerăm că vor face un fotbal foarte bun.

Mai sunt și alți jucători pe lângă cei din lotul extins. Nu uitați de U21, U19. Mai am timp două zile să mă gândesc. Cu siguranță vor fi mulți jucători cu experiență internațională. Apoi vom vedea!

Nu vor fi doar doi pe post, vor fi, poate, trei. O să folosesc tot grupul care va fi cu mine. Vineri o să anunț lotul! Puteți să vă așteptați ca într-un meci să înceapă o echipă, apoi să joace altă echipă.

Sunt 4 meciuri, trebuie să fim competitivi. Fizic, putem să ducem aceste 4 meciuri, eu sunt optimist”, a mai spus Gică Hagi.

Vrem 12 puncte, asta e direcția. Așa trebuie construit, cu o mentalitate de învingător, vom vedea câte puncte facem, dar noi trebuie sa facem totul să câștigăm. Gică Hagi, selecționerul naționalei

Celelalte subiecte abordate de Hagi:

Hagi, despre transferul ratat de Andrei Rațiu: „El știe să gestioneze. La experiența pe care o are și la nivelul la care a jucat, știe să gestioneze acest lucru. Și sunt sigur, pentru că imediat a intrat și a jucat bine”.

„El știe să gestioneze. La experiența pe care o are și la nivelul la care a jucat, știe să gestioneze acest lucru. Și sunt sigur, pentru că imediat a intrat și a jucat bine”. Hagi, despre situația lui Octavian Popescu: „În afară de listă, sunt mulți jucători care pot considera cât de buni sau talentați sunt. Eu vorbesc doar de jucătorii care sunt cu mine, care vor veni și care trebuie să producă rezultate. El unul dintre cei care au avut un potențial enorm. Apoi, cât l-a fructificat și cât nu, nu sunt eu în măsură să spun lucrul ăsta”.

„În afară de listă, sunt mulți jucători care pot considera cât de buni sau talentați sunt. Eu vorbesc doar de jucătorii care sunt cu mine, care vor veni și care trebuie să producă rezultate. El unul dintre cei care au avut un potențial enorm. Apoi, cât l-a fructificat și cât nu, nu sunt eu în măsură să spun lucrul ăsta”. Hagi, despre problemele pe care le au mulți jucători de pe lista preliminară: „Lotul o să-l vedeți vineri. Din tot ce am făcut, cel mai important pentru mine, și ne asumăm această decizie, îl reprezintă jucătorii care au experiență internațională la nivelul cel mai mare. Pentru că jucăm meciuri mari. Apoi, cât va putea jucătorul să dea sau ce va face, vom vedea”.

„Lotul o să-l vedeți vineri. Din tot ce am făcut, cel mai important pentru mine, și ne asumăm această decizie, îl reprezintă jucătorii care au experiență internațională la nivelul cel mai mare. Pentru că jucăm meciuri mari. Apoi, cât va putea jucătorul să dea sau ce va face, vom vedea”. Hagi, despre absența lui Cordea de pe lista preliminară: „Iarăși, am încredere în jucătorii asupra cărora am făcut evaluarea. Avem un număr destul de mare de jucători. Noi credem că jucătorii care ne pot aduce obiectivul sunt cei pe care îi veți vedea vineri”.

„Iarăși, am încredere în jucătorii asupra cărora am făcut evaluarea. Avem un număr destul de mare de jucători. Noi credem că jucătorii care ne pot aduce obiectivul sunt cei pe care îi veți vedea vineri”. Hagi, despre obiectivul pe termen lung: „Vreau o mentalitate așa cum a avut generația noastră, care a avut trei Mondiale și două Europene. Cam acolo vreau eu să mă duc. Cam asta e direcția. Chiar dacă nu am… 10 ani sau cât s-a vorbit. Știți că îmi place să câștig, transmit lucrul ăsta, îmi place să cred că suntem buni și putem să producem rezultate”.

„Vreau o mentalitate așa cum a avut generația noastră, care a avut trei Mondiale și două Europene. Cam acolo vreau eu să mă duc. Cam asta e direcția. Chiar dacă nu am… 10 ani sau cât s-a vorbit. Știți că îmi place să câștig, transmit lucrul ăsta, îmi place să cred că suntem buni și putem să producem rezultate”. Hagi, despre meciul cu Bosnia care se va juca fără spectatori: „Ce să facem? Era bine ca ei să fie acolo, suporterii, dar trebuie să ne adaptăm. Asta am învățat și de la Nea Mircea, să ne adaptăm. Ne vor lipsi, sigur, 200%, dar ce să facem?”.

„Ce să facem? Era bine ca ei să fie acolo, suporterii, dar trebuie să ne adaptăm. Asta am învățat și de la Nea Mircea, să ne adaptăm. Ne vor lipsi, sigur, 200%, dar ce să facem?”. Hagi, despre ponderea stranierilor din lot: „Sunt mult mai mulți jucători de afară față de cei din țară”.

„Sunt mult mai mulți jucători de afară față de cei din țară”. Hagi, despre situația fiului său, Ianis: „El e la fel ca toți ceilalți. Face parte din acel grup de jucători cu experiență internațională. Veți vedea vineri lista care va fi, iar dacă el va fi acolo, înseamnă că avem încredere că ne poate ajuta să câștigăm meciurile”.

„El e la fel ca toți ceilalți. Face parte din acel grup de jucători cu experiență internațională. Veți vedea vineri lista care va fi, iar dacă el va fi acolo, înseamnă că avem încredere că ne poate ajuta să câștigăm meciurile”. Hagi, despre finala Europa League care se va organiza la București în 2028: „Important e că România a câștigat lucrul ăsta. E benefic, atât ca imagine, cât și fotbalistic, pentru că echipele românești ar putea să spere la acest lucru. De ce nu?”

„Important e că România a câștigat lucrul ăsta. E benefic, atât ca imagine, cât și fotbalistic, pentru că echipele românești ar putea să spere la acest lucru. De ce nu?” Hagi, despre golul marcat de Răzvan Marin la AEK: „Răzvan are o echipă foarte bună, îi lipsea acest lucru. Mă bucur pentru el că e la o echipă care s-a calificat în Champions League, a marcat, are moralul bun. Eu de la Răzvan cer atât: să mă ajute și pe mine cu ce e acolo și să facă diferența și la echipa națională”.

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