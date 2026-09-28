Radunovic, decisiv la națională Rezervă la FCSB, fundașul a intrat pe final la Muntenegru și a fost cheia victoriei din Nations League

Risto Radunovic (33 de ani) a fost decisiv pentru Muntenegru la victoria cu Armenia, scor 3-2, din runda a doua din Nations League.

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Rezervă la FCSB, Radunovic s-a remarcat la naționala Muntenegrului.

Radunovic, decisiv la națională! Fundașul a intrat pe final la Muntenegru și a fost cheia victoriei din Nations League

Fundașul stânga de la FCSB a fost introdus în minutul 68, la scorul de 2-2, și a oferit pasa decisivă la golul victoriei, marcat de Andrija Latkovic.

În minutul 89, acesta a primit mingea în partea stângă, aproape de colțul terenului, și a centrat în careu, la aproximativ șase metri de poartă.

Portarul armean Cancarevic a ieșit greșit, iar mingea a ajuns la Latkovic. Acesta a avut timp să preia balonul și să-l trimită printre fundașii adverși, direct în plasă, aducând victoria Muntenegrului.

Radunovic nu mai evoluase într-un meci oficial din 23 august, când FCSB a pierdut cu CFR Cluj, scor 0-1. Fundașul a fost rezervă la ultimele trei partide ale „roș-albaștrilor”, dar și la primul meci al Muntenegrului din actuala ediție a Ligii Națiunilor, câștigat cu 2-1 în fața Ciprului.

Naționala pregătită de Mirko Vucinic a obținut astfel a doua victorie în grupa 2 din Liga C a Ligii Națiunilor.

Muntenegru ocupă primul loc în grupă, cu un avans de trei puncte față de Armenia și de cinci puncte față de Cipru și Letonia.

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