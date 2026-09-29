Explozia lui Zidane FOTO: Cum a reacționat selecționerul Franței după cursa senzațională a lui Olise: „Mi-am spus: «O să înscrie!»” +7 foto
Zinedine Zidane. Foto: capturi video X
Liga Națiunilor

Explozia lui Zidane FOTO: Cum a reacționat selecționerul Franței după cursa senzațională a lui Olise: „Mi-am spus: «O să înscrie!»”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 19:13
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 19:58
  • Belgia - Franța 0-1. Zinedine Zidane (54 de ani) a avut o reacție incredibilă la golul victoriei, marcat de Michael Olise pe finalul partidei.
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Startul lui Bayern a făcut o cursă de excepție în minutul 88, a trimis mingea în plasă, iar noul selecționer s-a descătușat după reușita acestuia.

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Zinedine Zidane, explozie de bucurie după golul lui Olise

Extrema francezilor a preluat o pasă venită de la Cherki în propria jumătate și a alergat aproape 65 de metri spre poarta adversă, finalizând cu un șut de la marginea careului, în plasa laterală.

După reușita lui Olise, Zidane a explodat pe tușă, a plecat în sprint în acceași direcție și a degajat una dintre mingile de rezervă de pe marginea terenului.

Reacția lui Zidane după golul marcat de Olise / foto: capturi video X
Reacția lui Zidane după golul marcat de Olise / foto: capturi video X

Galerie foto (7 imagini)

Reacția lui Zidane după golul marcat de Olise / foto: capturi video X Reacția lui Zidane după golul marcat de Olise / foto: capturi video X Reacția lui Zidane după golul marcat de Olise / foto: capturi video X Reacția lui Zidane după golul marcat de Olise / foto: capturi video X Reacția lui Zidane după golul marcat de Olise / foto: capturi video X
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„L-am însoțit, am vrut să fiu alături de el. L-am văzut pornind în dribling și mi-am spus: «O să înscrie!» În orice caz, eram cu totul alături de el”, a transmis Zidane, potrivit lequipe.fr.

Apoi, noul selecționer al Franței a vorbit și despre ritmul partidei:

„Cred că am dominat și este destul de logic, având în vedere desfășurarea meciului.

Am meritat victoria pe tot parcursul meciului și, la final, am reușit să marcăm acel gol care ar fi putut fi înscris și de adversari, pentru că au avut două sau trei ocazii.

Dar, având în vedere felul în care am jucat, am meritat cu adevărat acel gol”, a mai spus Zidane.

Ulterior, tehnicianul a ținut să sublinieze calitățile incredibile ale lui Olise:

„Este un talent pur. Este un jucător… Îmi place acest tip de jucător. Simte fotbalul, simte momentele decisive, știe când trebuie să accelereze și când trebuie să se tempereze. Mă bucur să fiu alături de el, să-l văd jucând așa”, a încheiat selecționerul.

VIDEO. Rezumatul partidei Belgia - Franța 0-1

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