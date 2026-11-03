Lucrările continuă FOTO. Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești prinde contur! În ce stadiu se află construcția

Lucrările la noul stadion „Nicolae Dobrin” nu se opresc, iar viitoarea arenă unde va juca FC Argeș prinde contur pe zi ce trece.

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În urmă cu o săptămână a fost montată ultima grindă de la peluza sud, pentru primul inel al viitoarei arene, iar lucrările s-au mutat ulterior la tribuna est.

În ce stadiu sunt lucrările la stadionul „Nicolae Dobrin”

Luni, 2 noiembrie, firma de construcții Erbașu, cea care se ocupă cu lucrările la stadionul din Pitești, a anunțat că montajul gradenelor (tribunelor) a început deja.

„Stadionul «Nicolae Dobrin» din Pitești, tot mai sus! A venit rândul gradenelor să intre în joc, iar montajul a început deja!

Ne ținem de plan, iar munca echipelor noastre se vede în teren, de la o săptămână la alta. Știm cât de mult înseamnă acest stadion pentru Pitești și suntem mândri să construim o arenă care va duce mai departe numele unei legende a fotbalului românesc.

Fotbal Club Argeș Pitesti, suntem pe drumul cel bun?”, a transmis firma de construcții Erbașu pe Facebook.

În acest moment, FC Argeș se află pe locul 14 în Superliga, cu 12 puncte acumulate după 14 etape. În ultimul meci de campionat, echipa lui Bogdan Andone a fost învinsă de Corvinul, scor 0-2.

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

15.200 de locuri

Parcare de 500 de locuri

sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED

muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș

sală de forță de minimum 500 mp

două săli pentru saună

sală de recuperare

cabinet medical

cabinet antidoping

sală de antrenament multifuncțională

FOTO. Cum va arăta stadionul din Pitești

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