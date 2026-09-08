Cum arată cel mai nou stadion din România VIDEO+FOTO: Arena începe  să prindă contur! Noi detalii despre stadiul lucrărilor +4 foto
Stadion Pitești. Foto: Facebook/Construcții Erbașu
Superliga

Cum arată cel mai nou stadion din România VIDEO+FOTO: Arena începe să prindă contur! Noi detalii despre stadiul lucrărilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 13:49
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 13:49
  • Firma care se ocupă de construirea stadionului din Pitești a publicat noi imagini în care prezintă stadiul lucrărilor pentru noua arenă.
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Viitoarea casă a celor de la FC Argeș începe să prindă contur, iar partea de fundație și structură este aproape finalizată.

În prezent, formația pregătită de Bogdan Andone își dispută meciurile de pe teren propriu la Mioveni.

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Stadiul lucrărilor la noul stadion din Pitești

Compania „Construcții Erbașu” a venit cu mai multe detalii și imagini care prezintă stadiul lucrărilor, progresul fiind vizibil.

„De la fundații la primele elemente care dau formă viitoarelor tribune alb-violete.

Pe șantierul Stadionului „Nicolae Dobrin” din Pitești, lucrările avansează în toate zonele, iar odată cu ridicarea elementelor structurale, forma arenei începe să devină tot mai vizibilă.

La Peluza Nord, aproximativ 99% dintre stâlpi sunt deja executați, iar la Tribuna Est, unde am finalizat fundațiile, execuția stâlpilor a ajuns la aproximativ 96%. În zona parcării avansăm cu placa peste subsol și finalizarea stâlpilor, în timp ce spre sud și în colțurile arenei continuăm lucrările la fundații, structura verticală și umpluturile dintre fundații.

Galerie foto (4 imagini)

Stadionul din Pitești FOTO SCC Erbașu Stadionul din Pitești FOTO SCC Erbașu Stadionul din Pitești FOTO SCC Erbașu Stadionul din Pitești FOTO SCC Erbașu
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Este un progres care se vede de la o etapă la alta și care, treptat, începe să dezvăluie adevărata dimensiune a proiectului pe care îl construim.

Proiectul este realizat de echipa formată din Construcții Erbașu și Terra Gaz Construct, în cadrul investiției derulate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești”, a transmis firma de construcții, pe Facebook.

VIDEO. Stadiul construcției arenei „Nicolae Dobrin”

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești:

  • 15.200 de locuri
  • Parcare de 500 de locuri 
  • sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED
  • muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș
  • sală de forță de minimum 500 mp
  • două săli pentru saună
  • sală de recuperare
  • cabinet medical
  • cabinet antidoping
  • sală de antrenament multifuncțională

FOTO. Cum va arăta stadionul din Pitești

Galerie foto (18 imagini)

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