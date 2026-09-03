Bani băgați în Stadionul Steaua Peste jumătate de milion de euro au fost investiți în dotări în 5 ani. Pe ce s-a cheltuit suma

Stadionul „Steaua” a beneficiat de investiții suplimentare de peste 3 milioane de lei, aproximativ 650.000 de euro, după inaugurarea din 2021.

Printre cele mai costisitoare achiziții se numără dotarea sălii de fitness, de aproape 200.000 de euro, și un miniîncărcător multifuncțional de aproximativ 150.000 de euro.

Pe ce s-au cheltuit banii, în detaliu, și ce alte dotări au fost cumpărate pentru arena din Ghencea, în analiza GOLAZO.ro după cifrele puse la dispoziție de CSA Steaua.

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Stadionul „Steaua” nu a încheiat capitolul investițiilor odată cu inaugurarea din vara lui 2021. Din datele transmise de Clubul Sportiv al Armatei Steaua, la solicitarea GOLAZO.ro, rezultă că după preluarea noii arene, au fost cumpărate echipamente și realizate dotări suplimentare în valoare totală de 3.033.576 de lei, fără TVA.

La un curs mediu de 4,7 lei pentru un euro, suma înseamnă aproximativ 650.000 de euro, bani investiți suplimentar după finalizarea construcției stadionului.

Sumele nu reprezintă costuri obișnuite de funcționare sau întreținere, ci investiții și dotări făcute pentru completarea infrastructurii primite în 2021.

Aproape 200.000 de euro numai pentru sala de fitness

Cea mai importantă achiziție individuală din lista furnizată de CSA Steaua este reprezentată de echipamentele și aparatele profesionale de antrenament pentru sala de fitness.

Valoarea acestora a fost de 914.286 de lei fără TVA, adică aproximativ 200.000 de euro.

Tot pentru zona destinată sportivilor au fost cumpărate două saune uscate, destinate recuperării, pentru aproximativ 35.000 de euro, dar și mașini pentru cuburi de gheață, în valoare de aproape 8000 de euro.

O altă investiție importantă a fost realizarea unei bucătării profesionale complete, destinată asigurării hranei sportivilor cazați în cantonamentul din stadion. Costul total a fost de aproximativ 42.000 de euro.

Arena dispune și de spații de cazare pentru sportivi, stadionul fiind proiectat ca un complex multifuncțional, nu exclusiv ca arenă de fotbal. Aici se antrenează secții întregi din Clubul Sportiv al Armatei.

150.000 de euro pentru un miniîncărcător

Cea mai spectaculoasă sumă din lista transmisă de CSA este cea plătită pentru un miniîncărcător multifuncțional, cumpărat pentru activitățile operaționale ale stadionului. Valoarea fără TVA a fost de 699.958 de lei, adică echivalentul a aproximativ 150.000 de euro.

Pentru întreținerea stadionului au mai fost cumpărate mașini pentru curățarea și spălarea pardoselilor și suprafețelor exterioare la un cost aproximativ 25.000 de euro, precum și o freză șenilată pentru zăpadă, de aproape 14.000 de euro. Rezultă un total de alți aproximativ 40.000 de euro.

Peste 120.000 de euro pentru supraveghere și sistemul broadcast

O parte importantă a banilor a fost direcționată către tehnologia necesară funcționării unei arene moderne. Extinderea sistemului de supraveghere video, pentru monitorizarea perimetrală a stadionului, a costat 340.591 de lei, adică aproximativ 72.500 de euro.

Alți 242.886 de lei, aproximativ 52.000 de euro, au fost investiți în extinderea rețelei broadcast, astfel încât arena să îndeplinească cerințele VAR și UEFA. Cele două investiții însumează astfel aproape 125.000 de euro.

De la mobilier și casierii până la firma luminoasă „Stadionul Steaua”

Lista investițiilor cuprinde și achiziții mai mici. Pentru mobilier au fost cheltuiți aproximativ 16.600 de euro, iar utilarea casieriilor a costat încă 4.000 de euro.

Firma luminoasă cu litere volumetrice „Stadionul Steaua” a costat 64.500 de lei, adică aproximativ 13.700 de euro. În 2024 au mai fost cumpărate un sistem de securizare a lifturilor, de aproximativ 5.100 de euro, și o sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru sistemele de curenți slabi, de circa 7.500 de euro.

În 2025 apar investiții mai mici: echipament de proiecție pentru sala de conferințe, un motocultor și casete luminoase pentru magazin, casierii și muzeu. Împreună, acestea au costat aproximativ 6.500 de euro.

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