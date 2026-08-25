Campionul ignorat Stan Wawrinka nu a primit wildcard pentru US Open. Ce au spus elvețianul și antrenorul său + explicația lui Isner

Federația americană de tenis (USTA) nu i-a acordat un wildcard lui Stan Wawrinka (41 de ani, #127 ATP) pentru US Open 2026.

Mesajul postat de jucătorul elvețian, reacția antrenorului acestuia și explicația oferită de John Isner, mai jos în articol.

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În 2016, Wawrinka îl învingea pe Novak Djokovic în finala de la Flushing Meadows și obținea al treilea său titlu de Grand Slam, după Australian Open 2014 și Roland Garros 2015.

Stan Wawrinka nu a primit wildcard pentru US Open 2026

USTA, forul care se ocupă de organizarea US Open, a decis să dea o mână de ajutor mai multor jucători americani la ediția din acest an a turneului. Au primit invitații:

Darwin Blanch (18 ani, #241 ATP)

Sebastian Gorzny (22 de ani, #760 ATP)

Jack Kennedy (18 ani, #386 ATP)

Patrick Kypson (26 de ani, #116 ATP)

Dane Sweeny (25 de ani, #122 ATP)

J.J. Wolf (27 de ani, #248 ATP)

Michael Zheng (22 de ani, #106 ATP)

Gael Monfils (39 de ani, #307 ATP) este singurul jucător care nu reprezintă SUA și a primit un wildcard.

46 de victorii a obținut Stan Wawrinka la US Open, turneu la care a participat prima oară în 2005. A pierdut 16 partide

Antrenorul lui Stan Wawrinka: „Sigur că doare”

Magnus Norman, antrenorul lui Stan Wawrinka, a fost surprins neplăcut de hotărârea luată de organizatorii competiției din New York.

„Am încercat din răsputeri să jucăm un ultim turneu de Grand Slam la vârsta de 41 de ani, dar nu am reușit.

Sigur că doare, dar vă mulțumesc pentru toate amintirile frumoase de pe teren și din afara lui, alături de tine și de echipă în New York, în ultimii 13 ani”, a scris antrenorul lui Wawrinka pe Instagram.

Fostul jucător american John Isner a spus de ce crede că Stan Wawrinka nu a primit o invitație din partea USTA:

Stan a mai primit un wildcard la US Open. Nu și anul trecut, pentru că situația a fost similară, așa că cred că USTA ar crea, în viziunea lor, un precedent negativ dacă ar acorda de două ori o invitație specială unui jucător străin. Cred că așa văd ei lucrurile. John Isner, fost #8 ATP

Stan Wawrinka despre US Open: „Voi fi recunoscător pentru totdeauna”

Aflat la ultimul sezon în circuitul ATP, Wawrinka a încercat să-și ascundă supărarea. Wimbledon 2026 va rămâne ultimul turneu de Grand Slam din cariera sa.

„Când am ajuns pentru prima dată în New York, venind dintr-un mic sat agricol din Elveția, totul mi se părea prea mare. Orașul. Zgomotul. Energia. Mulțimile. Luminile.

Dar, an după an, New York-ul a devenit treptat unul dintre locurile mele preferate din lume. Acest oraș m-a provocat. M-a împins mai departe. A scos la iveală ceva din mine ce puține locuri ar fi putut face vreodată.

Aici am trăit unele dintre cele mai puternice emoții din cariera mea. Bătăliile, nopțile târzii, atmosfera incredibilă, dragostea publicului… amintiri care vor rămâne cu mine pentru totdeauna.

Câștigarea US Open, în orașul care nu doarme niciodată, va rămâne pentru totdeauna unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea.

Mulțumesc, New York! Mulțumesc, US Open! Mulțumesc fiecărui fan care m-a susținut, m-a încurajat, a crezut în mine și a împărtășit toate aceste emoții alături de mine de-a lungul anilor.

Vă voi fi recunoscător pentru totdeauna. New York pentru totdeauna”, a scris Wawrinka pe rețelele sociale.

When I first arrived in New York from a small farming village in Switzerland, everything felt too big 🇨🇭

The city.The noise.The energy.The crowds.The lights💥

But year after year New York slowly became one of my favorite places in the world🌎🙌🏻

This city challenged me. It pushed… pic.twitter.com/ci2vbWQWVT — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) August 25, 2026

Pe lângă triumful din 2016, Wawrinka a mai bifat două prezențe în semifinalele US Open (2013, 2015) și două în sferturile de finală (2010, 2014).

Pe 12 decembrie, Wawrinka va fi prezent în Sala Polivalentă din București, alături de Karen Khachanov, Horia Tecău și Marius Copil, pentru evenimentul demonstrativ „Last Serve / Stan the Man: Backhand Super Show”.

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