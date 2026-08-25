Bîrligea,  în Serie A S-a făcut transferul!  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”

- Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit detaliile transferului lui Daniel Bîrligea (26 de ani) în Serie A, la Frosinone
18:25 Bîrligea pleacă de la FCSB
Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, transferul atacantului la Frosinone s-a realizat, iar fotbalistul va merge în Italia, la noua echipă.
Următorul meci al echipei antrenate de Massimiliano Alvini este la Fiorentina, pe 29 august.
Știrea inițială Gigi Becali, gata să-l vândă pe Daniel Bîrligea: „5 milioane”
Jurnalistul italian Orazio Accomando a anunțat că Frosinone, nou-promovată în Serie A, este interesată de serviciile atacantului.
Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că discuțiile au început acum două săptămâni, dar inițial a refuzat. Becali s-a răzgândit și a dezvăluit că este gata să accepte o ofertă de 5 milioane de euro pentru Bîrligea.
„A fost o chestie de două săptămâni. Eu nu am vrut atunci și acum am zis că da. I-am zis lui MM să ia legătura cu impresarul lui Bîrligea.
Am zis: «Băi, dacă am dat două milioane și jumătate pe el, chiar vreo două milioane șapte sute, și iau cinci… Am și câștigat cu el zeci de milioane din Europa. De ce să nu-l dau?».
Ei au revenit cu oferta și i-am zis lui Mihai că nici nu discut. Și după aia am stat eu și m-am gândit: «Ia stai, băi, de ce să fiu eu prost?»
Iau cinci milioane ca să am bani de cheltuială și cu trei (n.r. după transferul lui Olaru), opt, nu mai bag mâna în buzunar”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.
Gigi Becali: „Obligatoriu dacă rămân în Serie A”
Finanțatorul roș-albaștrilor a adăugat că, în prima fază, Frosinone va plăti 1,5 milioane de euro, iar dacă echipa va rămâne în Seria A se va activa clauza de transfer definitiv, pentru încă 3,5 milioane de euro.
„Ei dau un milion jumate și dacă nu retrogradează dau și restul. Dacă rămân în Serie A e obligatoriu. Sau dacă nu rămân și îl vor în continuare, pot să-mi dea banii.
Mie îmi convine. Că iau un milion jumate pe serviciile jucătorului. Și eu am mai prelungit pe încă un an, adică anul ăsta. Acum l-am recuperat pe un contract.
Dacă pleacă, iau atacant, normal. Nu stau așa.”, a concluzionat Becali.
Bîrligea nu este străin de Italia. În vara lui 2016, atacantul ajungea la academia celor de la Palermo, unde a evoluat până în 2019. Ulterior, a mai jucat pentru Teramo, înainte de a veni la CFR Cluj, în 2022.