Bîrligea,  în Serie A S-a făcut transferul!  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”

Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit detaliile transferului lui Daniel Bîrligea (26 de ani) în Serie A, la Frosinone

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Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, transferul atacantului la Frosinone s-a realizat, iar fotbalistul va merge în Italia, la noua echipă.

Următorul meci al echipei antrenate de Massimiliano Alvini este la Fiorentina, pe 29 august.

Jurnalistul italian Orazio Accomando a anunțat că Frosinone, nou-promovată în Serie A, este interesată de serviciile atacantului.

Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că discuțiile au început acum două săptămâni, dar inițial a refuzat. Becali s-a răzgândit și a dezvăluit că este gata să accepte o ofertă de 5 milioane de euro pentru Bîrligea.

„A fost o chestie de două săptămâni. Eu nu am vrut atunci și acum am zis că da. I-am zis lui MM să ia legătura cu impresarul lui Bîrligea.

Am zis: «Băi, dacă am dat două milioane și jumătate pe el, chiar vreo două milioane șapte sute, și iau cinci … Am și câștigat cu el zeci de milioane din Europa. De ce să nu-l dau?».

Ei au revenit cu oferta și i-am zis lui Mihai că nici nu discut. Și după aia am stat eu și m-am gândit: «Ia stai, băi, de ce să fiu eu prost?»

Iau cinci milioane ca să am bani de cheltuială și cu trei (n.r. după transferul lui Olaru), opt, nu mai bag mâna în buzunar”, a declarat Gigi Becali la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Gigi Becali: „Obligatoriu dacă rămân în Serie A”

Finanțatorul roș-albaștrilor a adăugat că, în prima fază, Frosinone va plăti 1,5 milioane de euro, iar dacă echipa va rămâne în Seria A se va activa clauza de transfer definitiv, pentru încă 3,5 milioane de euro.

„Ei dau un milion jumate și dacă nu retrogradează dau și restul. Dacă rămân în Serie A e obligatoriu. Sau dacă nu rămân și îl vor în continuare, pot să-mi dea banii.

Mie îmi convine. Că iau un milion jumate pe serviciile jucătorului. Și eu am mai prelungit pe încă un an, adică anul ăsta. Acum l-am recuperat pe un contract.

Dacă pleacă, iau atacant, normal. Nu stau așa.”, a concluzionat Becali.

4.500.000 de euro este cota lui Bîrligea, potrivit transfermarkt.ro

Bîrligea nu este străin de Italia. În vara lui 2016, atacantul ajungea la academia celor de la Palermo, unde a evoluat până în 2019. Ulterior, a mai jucat pentru Teramo, înainte de a veni la CFR Cluj, în 2022.

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