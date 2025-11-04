Marți, 4 noiembrie 2025 , Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia finală în disputa dintre CSA și FCSB privind marca Steaua.

, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat în disputa dintre și privind marca Steaua. Între cele două rivale mai există un proces intentat de MApN, pentru 36 de milioane de euro, prejudiciul solicitat pentru cei 10 ani în care FCSB a folosit identitatea Stelei.

Instanța a respins recursul formulat de FCSB, ceea ce înseamnă că nu mai există nicio cale de atac pentru clubul lui Gigi Becali.

FCSB a pierdut procesul cu Steaua pentru marca Steaua. Florin Talpan jubilează

Astfel, „militarii” au obținut încă o victorie împotriva formației lui Gigi Becali, consolidându-și poziția în litigiul pentru drepturile asupra mărcii.

Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, a confirmat victoria, pentru GOLAZO.ro:

„Este un dosar foarte important pe care l-am câștigat. Marca, numele și palmaresul vor aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua pentru vecie. A fost un dosar foarte greu.

După acest dosar urmează dosarul pentru recuperarea prejudiciului. Practic nu ne mai oprește nimeni”.

36.826.310 de euro e prejudiciul pe care îl solicită CSA pentru cei 10 ani în care FCSB a folosit marca Steaua

De partea cealaltă, într-un dialog cu fanatik.ro, Gigi Becali a părut resemnat: „Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce prejudicii vor. Din partea noastră se ocupă avocații, pe mine numă interesează”.

Ce urmează: reluarea procesului privind prejudiciu

În martie 2024, Curtea de Apel București respinsese cererea formulată de FCSB pentru anularea tuturor mărcilor din portofoliul Stelei, invocând lipsă de interes.

FCSB a făcut recurs la ÎCCJ, primul termen fiind stabilit pentru 21 octombrie 2025. După ce Înalta Curte a rămas în pronunțare, hotărârea a fost comunicată marți, 4 noiembrie.

„Decizia nr. 1880: Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă. Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Fotbal Club FCSB SA împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Cur?ii de Apel Bucure?ti - Sec?ia a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Definitivă. Soluţia comunicată de ÎCCJ

În continuare, Tribunalul București va stabili un termen pentru reluarea procesului privind prejudiciul, care fusese blocat aproape 10 ani din cauza litigiului pentru anularea mărcilor.

CSA a câștigat în vară și palmaresul

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar în iunie 2025 a venit decizia finală.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

