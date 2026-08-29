„Și viermii vomită” Un mare scriitor, mesaj extrem împotriva „Măcelarului” acuzat de genocid, după gestul scandalos al ultrașilor Stelei Roșii

Ratko Mladic, generalul sârb care a ordonat în 1995 masacrul de la Srebenica, a provocat un conflict și după moartea lui.

Dacă fanii radicali ai Stelei Roșii Belgrad i-au dedicat meciul de Europa League celui condamnat pentru crime împotriva umanității, un important scriitor spaniol a lansat un ultim atac brutal anti-Mladic.

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S-a aflat și în Europa League că Ratko Mladic a murit. Joi, ultrașii Stelei Roșii Belgrad, temuții Delije, i-au scandat numele la Plzen în marșul lor prin oraș și în interiorul stadionului.

Mladic, generalul-criminal de război susținut de ultras

Au derulat în peluză un banner pe care scria „Generale, glorie și mulțumiri eterne”.

Pentru ei, generalul sârb a fost un erou. Pentru restul lumii, a fost un criminal de război.

Mladic, comandantul armatei republicii Srpska în Războiul Bosniei (1992-1995), care a provocat moartea a mii de civili în asediul asupra orașului Sarajevo și care a ordonat uciderea a 8.372 de bărbați și băieți bosniaci musulmani în masacrul de la Srebenica, a fost condamnat la închisoare pe viață în 2017 de Tribunalul Penal Internațional, acuzat de crime împotriva umanității și genocid. A murit joi, la 84 de ani, într-o închisoare din Haga.

Perez-Reverte , anti-Mladic : „Viermii vor ieși din sicriul lui ca să vomite”

Dacă fanii radicali ai campioanei Serbiei l-au omagiat, un mare scriitor a postat un mesaj extrem de puternic împotriva lui, preluat și de Marca.

A murit acest mare nenorocit, măcelarul Bosniei, care a provocat atâta durere. Viermii vor ieși din sicriul lui ca să vomite. Arturo Perez-Reverte, scriitor spaniol

Ibericul în vârstă de 74 de ani a fost reporter de război și în conflictele care au devastat fosta Iugoslavie în prima jumătate a anilor ‘90.

Ha muerto este hijo de la grandísima puta, el carnicero de Bosnia, que tanto dolor causó. Los gusanos saldrán de su ataúd a vomitar. pic.twitter.com/AbhFzyBrlM — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 27, 2026

Marca a amintit că Perez-Reverte a decis să renunțe la jurnalismul de război, traumatizat de experiența trăită: „Am văzut prea mulți morți”.

Arturo Perez-Reverte, în februarie 2026. Foto: Imago

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