„Îți riscai cariera!”  Tamaș aplaudă decizia lui Drăgușin de a pleca din Premier League: „Mă bucur că n-a stat la Tottenham”
Radu Drăgușin
Stranieri

„Îți riscai cariera!” Tamaș aplaudă decizia lui Drăgușin de a pleca din Premier League: „Mă bucur că n-a stat la Tottenham”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 21:16
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 21:17
  • Gabi Tamaș (42 de ani), fostul fundaș al naționalei României, consideră că Radu Drăgușin (24 de ani) a făcut alegerea corectă când s-a transferat la Fiorentina.
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După două sezoane și jumătate petrecute la Tottenham, fundașul român a fost cedat sub formă de împrumut la Fiorentina în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro.

Clubul italian are și obligația de a-l cumpăra pentru 17,5 milioane.

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Gabi Tamaș, despre Drăgușin: „Mă bucură faptul că a plecat”

Gabi Tamaș consideră că Drăgușin a făcut alegerea corectă atunci când a plecat de la Tottenham.

„Cred că fotbalul italian este ca o mănușă pentru el. Poate a vrut să încerce Anglia, să vadă și cum este Premier League, e visul oricărui fotbalist.

Mă bucură faptul că a plecat, că n-a stat, mai ales că vorbim despre cel mai titrat jucător de la națională. Că dacă stăteai prea mult să fii rezervă, poate îți riscai cariera.

Și cred că a făcut un pas foarte important în carieră, transferându-se imediat la Fiorentina. E Italia, știe fotbalul de acolo, se descurcă foarte bine”, a declarat Gabi Tamaș, conform gsp.ro.

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Radu Drăgușin a apucat să joace deja pentru Fiorentina în cantonamentul din această vară. Fundașul român a fost integralist în amicalul cu Real Madrid, scor 2-2, disputat în Austria.

În plus, acesta a fost titular și în partidele de pregătire cu Gubbio (1-0), QPR (2-3) și Watford (1-0).

În perioada petrecută la Tottenham, Drăgușin a jucat în 48 de meciuri, nereușind să contribuie decisiv la vreun gol.

Internaționalul român va putea debuta oficial pentru noua sa echipă luni, 24 august, în meciul cu AS Roma din prima etapă din Serie A.

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Radu Drăgușin: „Alegerea de a veni la Fiorentina a fost mult mai ușoară”

În cadrul primei conferințe susținute după transferul la Fiorentina, Drăgușin a explicat cum s-a ajuns la acest împrumut în Italia, după doi ani și jumătate la Tottenham.

„Negocierile din această vară au început după telefonul primit de la directorul Fabio Paratici. Ne cunoaștem foarte bine, iar faptul că el se află aici a făcut alegerea de a veni la Fiorentina mult mai ușoară.

Am ales Fiorentina pentru că este un proiect care își propune să dezvolte jucătorii și să obțină rezultate importante în acest sezon. În cele din urmă, decizia a fost foarte simplă”, a spus, în primă parte, Radu Drăgușin.

Internaționalul român a explicat și care sunt obiectivele sale la Fiorentina.

„Cred că principalul obiectiv, atât pentru mine, cât și pentru echipă, este să progresăm. Doar astfel poți realiza lucruri importante. Asta este singurul lucru la care mă gândesc și am văzut că și colegii mei au aceeași mentalitate.

Am găsit multă foame de performanță, dorință de progres și entuziasm. Atmosfera este foarte pozitivă și există dorința de a crește atât acum, cât și pe viitor”, a mai adăugat Drăgușin.

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