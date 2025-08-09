Aur și record pentru Ștefania Uță Românca a învins-o pe campioana mondială la Europenele de atletism U20, la 400 m garduri

Ștefania Alexandra Uță (17 ani) a cucerit medalia de aur în proba de 400 metri garduri, sâmbătă, la Campionatele Europene U20 de atletism.

Românca a stabilit un nou record al competiției (55.55), după o cursă câștigată la fotofiniș.

Performanță extraordinară reușită de Uță la Tampere, în Finlanda! Atleta noastră a învins-o pe campioana mondială en-titre la U20.

Sportiva este legitimată la CSM Onești, de opt ani, acolo unde e antrenată de Alina Enescu. Clubul e condus de Ingrid Istrate, fostă candidată la președinția Federației Române de Gimnastică.

Uță a fost cu doar o sutime de secundă mai rapidă decât franțuzoaica Meta Tumba, în timp ce bronzul a fost obținut de Viola Hambridge (56.71). Estonianca se calificase în finală cu cel mai bun timp.

„Medaliată cu bronz în urmă cu doi ani, la vârsta de 15 ani, românca Alexandra Ștefania Uță a spulberat chiar în ultimii metri aspirațiile lui Meta Tumba de a adăuga titlul european U20 la cel mondial (n.r. - cucerit la Lima, în 2024), depășind-o pe franțuzoaică pe linia de sosire pentru victorie.

Acum, în vârstă de 17 ani, Uță nu numai că și-a ridicat medalia la o nuanță mai strălucitoare la Tampere, dar a oprit cronometrul la 55.55 pentru a o învinge pe Tumba cu 0.01.

Timpul româncei nu a fost doar cel mai bun din carieră, ci și un record al competiției, doborând borna anterioară de 55.89, care îi aparținea din 2005 viitoarei duble campioane mondiale Zuzana Hejnova din Cehia”, scrie european-athletics.com.

Ștefi, ai alergat pentru tine… dar ai câștigat pentru noi toți! Aurul tău la 400m garduri nu e doar o medalie, e bucuria unei țări întregi și mândria clubului CSM Onești. Ai adus în inimile noastre un val de emoție cum rar trăim. Clubul CSM Onești

Ștefania Alexandra Uță: „Nu mi-a păsat dacă am câștigat sau nu”

La doar 17 ani, Uță a bifat un timp mai bun decât reușea Ionela Tîrlea la aceeași vârstă (56.43). Și al patrulea din istorie la categoria U20.

Vicecampioana olimpică de la Atena (2004) deține în continuare recordul european U20 la 400 m garduri, cu 55.26, performanță înregistrată în 1995.

„Nu mă așteptam să alerg atât de repede pentru că acest sezon a fost un pic mai greu pentru mine. Dar sunt foarte mândră de mine și mă bucur că am reușit.

Nu am știut cine a fost câștigătoarea pentru că am fost atât de aproape. Nici nu mi-a păsat dacă am câștigat sau nu.

Timpul pentru mine este cel mai bun lucru. Iar acum, că a venit cu medalia de aur, este un bonus în plus”, a declarat Uță.

53.25 este recordul României în proba de 400 metri garduri, performanță reușită de Ionela Tîrlea la Roma, pe 7 iulie 1999. Recordul mondial este deținut de americanca Sydney McLaughlin-Levrone: 50.37

