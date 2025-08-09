Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre problemele de lot de la echipa sa, înaintea meciului cu Unirea Slobozia.

FCSB - Unirea Slobozia se joacă duminică, de la 21:30. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul campioanei a comentat dificultățile cu care se confruntă campioana, în conferința de presă premergătoare partidei din etapa #5 a Ligii 1.

Elias Charalambous, înainte de meciul cu Unirea Slobozia: „Asta e situația”

Antrenorul cipriot a vorbit despre absenții pe care îi va avea echipa sa, dar și despre atmosfera de la echipă după victoria cu Drita, scor 3-2.

„Atmosfera din vestiar este foarte bună, iar băieţii sunt pregătiţi pentru meciul de mâine cu Slobozia. După ce câştigi, capeţi încredere. Trebuie să continuăm la fel.

Să fiu sincer, ne place să jucăm pe acelaşi stadion toate meciurile de acasă. Din nefericire, nu se poate, dar asta e situaţia şi trebuie să o respectăm.

Târnovanu este suspendat. Denis Alibec, Olaru sunt indisponibili. Cred că şi Risto, iar la Cisotti sunt şanse 50-50. Vom vedea după antrenament ”, a declarat Charalambous, în cadrul conferinței de presă, citat de orangesport.ro.

Înaintea partidei cu Unirea Slobozia, FCSB ocupă locul 12 în clasament, cu doar 4 puncte acumulate în cele 4 etape disputate.

