Titular în Liga 2 la doar 15 ani  Prima victorie pentru puștii lui Bratu : „Ăsta e scopul proiectului CS Dinamo” + Gol marcat de Kyrychenko

Câmpulung - CS Dinamo 2-3. Aflat la debut, Ayan Anghel (15 ani) a fost integralist la formația bucureșteană: „Ăsta este și scopul proiectului, de a forma jucători tineri”.

Atacantul ucrainean Vadym Kyrychenko (19 ani), împrumutat de la Dinamo din Liga 1, a deschis scorul.

După prima victorie obținută în liga secundă, antrenorul Florin Bratu a vorbit despre fundașul central care va împlini 16 ani pe 14 august.

CÂMPULUNG - CS DINAMO 2-3 . Ayan Anghel, integralist la doar 15 ani

„Mă bucur că am debutat azi, jucând tot meciul, un fundaș central de numai 15 ani. A făcut un meci bun. E loc și de mai bine.

Jucătorii cu experiență l-au încurajat, l-au protejat. E un lucru fantastic. Ăsta este și scopul proiectului CS Dinamo, de a forma jucători tineri.

Bineînțeles, pe lângă cei cu experiență pe care îi avem, mă refer la Bobaru, la Vișan, la Georgescu, Mălăele, Vali Constantin. Cred că Anghel are 1,85, 1,86m, pe acolo. O să mai crească”, a declarat Bratu, potrivit gsp.ro.

27 de ani are Vasile Constantin, cel mai în vârstă jucător din lotul lui CS Dinamo pentru meciul disputat în etapa #2 din Liga 2

Vadym Kyrychenko, viitorul atacant al lui Kopic?

Ucraineanul Kyrychenko, plecat de la UTA Arad în urma unei situații confuze, a fost împrumutat de CS Dinamo de la „câinii” din prima ligă, iar sâmbătă a deschis scorul în minutul 21 al partidei cu Muscelul Câmpulung.

„Kyrychenko a marcat primul gol, s-a mișcat bine. Și el are doar 19 ani, e născut în 2006.

Am jucat cu 4 jucători sub vârstă în primul 11. Un jucător 2009, unul 2007, unul 2005 și unul 2006.

Avem un suflu nou, un lot tânăr, cu spirit, pe care vreau să îl formez în ambientul ăsta de luptă, de ceea se întâmplă în Liga 2, dar și de victorii. Doar cu victorii vor putea să câștige încredere”, a mai spus Bratu.

Pentru Dinamo au mai marcat Roberto Mălăele ('51) și Vasile Constantin ('81), în timp ce golurile gazdelor au fost înscrise de Alin Cocoș ('66, '87), un atacant în vârstă de 19 ani.

Vadym Kyrychenko (FOTO: Instagram)

