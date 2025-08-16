„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”

Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul interimar al Capitalei, a oferit noi detalii despre construcția noului stadion „Dinamo”.

Noua arenă din „Ștefan cel Mare” ar urma să aibă o capacitate de 25.000 mii de locuri. Va costa aproximativ 100 de milioane de euro.

Stelian Bujduveanu, noi detalii despre construcția stadionului „Dinamo”

Edilul a vorbit despre proiectul noii arene din centrul Bucureștiului și a oferit noi detalii despre stadiul în care se află autorizațiile necesare pentru începerea lucrărilor.

„În primul rând, vreau să-i anunț pe toți dinamoviștii că vom face o stație de tramvai care să poarte numele «Dinamo».

Am informații și despre stadion. Am vorbit cu edilul sectorului 2, Rareș Hopincă. Este emisă autorizația pentru demolare. O veste bună.

Va trebui să devieze o țeavă de apă și canal de la Apa Nova și apoi se va emite autorizația de construire. Autorizarea cade în sarcina sectorului 2.

Din partea noastră au tot suportul. Nu sunt primii. Gândiți-vă și la Rapid, și la Ghencea. Toate s-au făcut pe vechile amplasamente. S-au extins. Legislația le permite.

Acolo, în regulamentul de urbanism, sunt zone sportive. Deci nu au niciun impediment din partea reglementării. Sperăm să aibă bani și sperăm să-l facă cât mai repede”, a declarat Stelian Bujduveanu, pentru gsp.ro.

Stelian Bujduveanu: „Îi încurajăm pe Bucureșteni să folosească transportul în comun la evenimentele sportive”

Edilul capitalei a vorbit și despre cum se va face accesul la noua arenă a „Câinilor”.

„În primul rând, stadionul Dinamo este amplasat foarte bine pentru că e deservit și de tramvai, și de autobuz, și de metrou. Deci este perfect din punctul de vedere al transportului public.

Soluția reală acolo, lângă Dinamo, ar fi ca un vechi proiect al administrației, cel cu parcajul suprateran de la autobaza Floreasca, să fie reînviat, și se poate realiza un parcaj cu cel puțin 500 de locuri.

Nu-s de ajuns, evident, pentru ce este necesar la un eveniment de asemenea anvergură, dar încurajăm ca la evenimentele sportive bucureștenii să folosească transportul în comun ”, a mai adăugat Bujduveanu.

Ați văzut că din partea noastră am oferit tot concursul, am prelungit rutele pentru noapte atunci când meciurile se termină târziu, facem fluență prin Poliția Locală, prin Poliția Română, prin Jandarmerie, suntem conștienți de beneficiile pe care aceste evenimente le aduc municipalității și de aceea oferim tot suportul” Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului

