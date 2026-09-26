Steven Adams (33 de ani), pivotul celor de la Houston Rockets, a glumit pe seama unui eveniment care, în opinia lui, ar putea influența nivelul de joc din marile ligi în luna noiembrie.

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Veteranul neozeelandez le-a transmis fanilor să fie atenți la acea perioadă, anticipând o scădere de formă nu doar în NBA, ci și în NFL și în alte competiții.

Jocul video care va da sportul peste cap: „O să vezi cum se prăbușesc toate ligile, amice!”

Motivul invocat de Adams este lansarea Grand Theft Auto VI, unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale ultimilor ani. Titlul va fi lansat pe 19 noiembrie 2026, pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S.

„O să spun doar atât: ar trebui să fiți atenți la luna noiembrie. Nivelul din ligă… la nivelul întregii ligi. Se lansează GTA.

Uitați-vă la NFL, uitați-vă la toate ligile și vedeți cum se prăbușesc, amice

Doar în luna noiembrie nivelul o să scadă, apoi ar trebui să-și revină… inclusiv la antrenori”, a glumit Steven Adams.

2013 este anul în care a fost lansat Grand Theft Auto V, precedentul titlu principal al seriei, astfel că GTA VI apare la peste 13 ani distanță de jocul care l-a precedat

GTA VI este dezvoltat de Rockstar Games și marchează revenirea seriei în Vice City, într-o poveste construită în jurul personajelor Jason și Lucia.

Fanii seriei așteaptă cu nerăbdare lansarea GTA VI. Primul trailer al jocului a depășit 90 de milioane de vizualizări pe YouTube în primele 24 de ore, stabilind un record pentru un trailer de joc video, conform guinnessworldrecords.com.

“Look at all the leagues and watch them plummet, mate. Just for the month of November.”



Steven Adams says even pro athletes are taking November off for GTA 6 pic.twitter.com/56GwSlLQQH — Barstool Sports (@barstoolsports) September 22, 2026

În august 2026, Rockstar a publicat și un material de aproape 27 de minute cu imagini din GTA VI, capturate direct de pe PlayStation 5, în care a prezentat mai multe detalii despre joc și despre lumea acestuia.

Adams intră în al treilea sezon la Houston Rockets, după transferul din 2024 de la Memphis Grizzlies. Pivotul revine după o intervenție chirurgicală la glezna stângă, care i-a încheiat prematur sezonul precedent, conform basketnews.com.

Adams mai are doi ani garantați din actualul contract cu Houston Rockets și va încasa aproximativ 11,4 milioane de euro în acest sezon, respectiv circa 10,4 milioane de euro în stagiunea 2027-2028.

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