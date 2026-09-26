 „O să vezi cum se prăbușesc toate ligile” Jocul video care va da  sportul peste cap: „Nivelul o să scadă peste tot”
Steven Adams. Foto: Imago
Baschet

„O să vezi cum se prăbușesc toate ligile” Jocul video care va da sportul peste cap: „Nivelul o să scadă peste tot”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 22:12
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 22:12
  • Steven Adams (33 de ani), pivotul celor de la Houston Rockets, a glumit pe seama unui eveniment care, în opinia lui, ar putea influența nivelul de joc din marile ligi în luna noiembrie.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Veteranul neozeelandez le-a transmis fanilor să fie atenți la acea perioadă, anticipând o scădere de formă nu doar în NBA, ci și în NFL și în alte competiții.

„N-am renunțat!”  Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”
Citește și
„N-am renunțat!” Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”
Citește mai mult
„N-am renunțat!”  Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”

Jocul video care va da sportul peste cap: „O să vezi cum se prăbușesc toate ligile, amice!”

Motivul invocat de Adams este lansarea Grand Theft Auto VI, unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale ultimilor ani. Titlul va fi lansat pe 19 noiembrie 2026, pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S.

„O să spun doar atât: ar trebui să fiți atenți la luna noiembrie. Nivelul din ligă… la nivelul întregii ligi. Se lansează GTA.

Uitați-vă la NFL, uitați-vă la toate ligile și vedeți cum se prăbușesc, amice

Doar în luna noiembrie nivelul o să scadă, apoi ar trebui să-și revină… inclusiv la antrenori”, a glumit Steven Adams.

2013
este anul în care a fost lansat Grand Theft Auto V, precedentul titlu principal al seriei, astfel că GTA VI apare la peste 13 ani distanță de jocul care l-a precedat

GTA VI este dezvoltat de Rockstar Games și marchează revenirea seriei în Vice City, într-o poveste construită în jurul personajelor Jason și Lucia.

Fanii seriei așteaptă cu nerăbdare lansarea GTA VI. Primul trailer al jocului a depășit 90 de milioane de vizualizări pe YouTube în primele 24 de ore, stabilind un record pentru un trailer de joc video, conform guinnessworldrecords.com.

În august 2026, Rockstar a publicat și un material de aproape 27 de minute cu imagini din GTA VI, capturate direct de pe PlayStation 5, în care a prezentat mai multe detalii despre joc și despre lumea acestuia.

Adams intră în al treilea sezon la Houston Rockets, după transferul din 2024 de la Memphis Grizzlies. Pivotul revine după o intervenție chirurgicală la glezna stângă, care i-a încheiat prematur sezonul precedent, conform basketnews.com.

Adams mai are doi ani garantați din actualul contract cu Houston Rockets și va încasa aproximativ 11,4 milioane de euro în acest sezon, respectiv circa 10,4 milioane de euro în stagiunea 2027-2028.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
NBA Houston Rockets steven adams GTA
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:27
Hagi, dialog aprins la conferință! VIDEO. Selecționerul, iritat de o întrebare: „Vezi? Te-am prins! Trebuie să știi, e echipa națională!”
Hagi, dialog aprins la conferință! VIDEO. Selecționerul, iritat de o întrebare: „Vezi? Te-am prins! Trebuie să știi, e echipa națională!”
14:55
„Ei au prima opțiune” Dorit de FCSB și Universitatea Cluj, Nicolae Stanciu a reacționat
„Ei au prima opțiune” Dorit de FCSB și Universitatea Cluj, Nicolae Stanciu a reacționat
14:04
Hagi: „Nu suntem Spania” Dialog între selecționer și GOLAZO.ro pe tema sistemului naționalei și a poziției în joc a lui Dennis Man: „Eu o iau de jos”
Hagi: „Nu suntem Spania” Dialog între selecționer și GOLAZO.ro pe tema sistemului naționalei și a poziției în joc a lui Dennis Man: „Eu o iau de jos”
13:44
Norris, pus la zid de argentinieni Val de critici și mesaje homofobe, după declarațiile de la Baku: „Ești acolo datorită banilor tatălui tău”
Norris, pus la zid de argentinieni  Val de critici și mesaje homofobe, după declarațiile de la Baku: „Ești acolo datorită banilor tatălui tău”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Top stiri
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
Superliga
10:17
Îl mai recunoști? El e omul care a făcut toată România să plângă. „Acel moment mi-a schimbat viața”
Citește mai mult
&Icirc;l mai recunoști? El e omul care a făcut toată Rom&acirc;nia să pl&acirc;ngă. &bdquo;Acel moment mi-a schimbat viața&rdquo;
Tratament special pentru Pușcaș Noul contract al atacantului de la Dinamo:  bonusuri uriașe + condițiile impuse de „câini”
Superliga
09:43
Tratament special pentru Pușcaș Noul contract al atacantului de la Dinamo: bonusuri uriașe + condițiile impuse de „câini”
Citește mai mult
Tratament special pentru Pușcaș Noul contract al atacantului de la Dinamo:  bonusuri uriașe + condițiile impuse de „câini”
„Nu crezi că Gică l-a expus pe Ianis?” Sare în apărarea lui Hagi jr.: „E căpitanul!”
Nationala
26.09
„Nu crezi că Gică l-a expus pe Ianis?” Sare în apărarea lui Hagi jr.: „E căpitanul!”
Citește mai mult
„Nu crezi că Gică l-a expus pe Ianis?” Sare în apărarea lui Hagi jr.: „E căpitanul!”
FOTO | Povestea zbuciumată a Casei Principesei Elisabeta, de pe Calea Victoriei. Cum au transformat comuniștii clădirea în care Regina Maria era des oaspete
B365
26.09
FOTO | Povestea zbuciumată a Casei Principesei Elisabeta, de pe Calea Victoriei. Cum au transformat comuniștii clădirea în care Regina Maria era des oaspete
Citește mai mult
FOTO | Povestea zbuciumată a Casei Principesei Elisabeta, de pe Calea Victoriei. Cum au transformat comuniștii clădirea în care Regina Maria era des oaspete

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 1 dinamo bucuresti 19 rapid 9 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share