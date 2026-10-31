FCSB stă la pândă  Roș-albaștrii l-ar putea transfera gratis pe atacantul de la U Craiova  +30 foto
Steven Nsimba (în dreapta)
Superliga

FCSB stă la pândă Roș-albaștrii l-ar putea transfera gratis pe atacantul de la U Craiova

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 18:25
  • Steven Nsimba (30 de ani), atacantul Universității Craiova, și-ar dori să se despartă de campioana României, iar FCSB ar putea profita de această situație.
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FCSB l-a dorit pe francez în ultimele luni, dar mutarea nu s-a concretizat. Roș-albaștrii voiau să-l cedeze pe Aymen Boutoutaou la Craiova în locul lui Nsimba și să plătească și suma de aproximativ 800.000 de euro.

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FCSB l-ar putea transfera gratis pe Steven Nsimba

Steven Nsimba evoluează din ce în ce mai puțin la echipa antrenată de Filipe Coelho, lucru care nu ar fi pe placul fotbalistului. Acesta ar putea totuși să plece de la U Craiova în perioada următoare.

Francezul s-ar putea despărți de olteni în iarnă, dacă un club va veni cu o ofertă consistentă. În caz contrar, Nsimba ar urma să plece din Bănie la finalul acestui sezon.

Steven Nsimba se află în ultimul an de contract cu U Craiova, iar Filipe Coelho nu s-a mai bazat pe serviciile acestuia. Assad Al-Hamlawi și Simon Elisor sunt atacanții preferați de antrenorul portughez în ultimele meciuri.

În acest context, FCSB ar putea profita și l-ar putea transfera gratis pe Steven Nsimba, dacă atacantul va rămâne la Craiova până la finalul sezonului, scrie digisport.ro.

1 milion de euro
este cota de piață a lui Steven Nsimba, conform Transfermarkt

În ultimele 6 etape din Superliga, Nsimba a bifat doar 51 de minute pe teren: 32 cu Corvinul (1-0, etapa 9) și 19 cu Csikszereda (1-0, etapa 11).

În meciurile cu U Cluj (4-0), FCSB (5-0), Farul (2-0) și Sepsi (5-0), atacantul francez a fost doar rezervă neutilizată. La fel s-a întâmplat și în primele două partide din Conference League, cu Getafe (1-1) și Inter d'Escaldes (3-1).

Steven Nsimba a ajuns la U Craiova în vara anului trecut de la gruparea franceză Aubagne Air Bel. A jucat până acum 65 de meciuri pentru olteni, în care a înscris 21 de goluri și a oferit 7 pase decisive.

FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro FC Voluntari - U Craiova, Cupa României, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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