Dan Petrescu, ținut în suspans Când își va afla pedeapsa antrenorul CFR-ului după eliminarea din derby-ul cu Craiova

Dan Petrescu (57 de ani) a fost eliminat în finalul partidei cu Universitatea Craiova, scor 2-3, din cadrul etapei #4 din Superligă.

Craiova a câștigat în Gruia derby-ul cu echipa lui Dan Petrescu, scor 3-2. Pe finalul partidei, tehnicianul lui CFR Cluj a protestat vehement la adresa arbitrului Rareș Vidican, a pătruns în teren și a văzut direct cartonașul roșu.

Când își va afla pedeapsa Dan Petrescu?

În urma comportamentului său, Dan Petrescu își va afla sancțiunea miercurea viitoare, pe 13 august , conform lpf.ro.

Datorită faptului că CFR Cluj a cerut amânarea meciului cu Csikszereda din cadrul etapei #5 din Superligă, prima partidă la care Dan Petrescu ar putea suferi consecințele faptelor sale ar putea fi cu FC Botoșani, meci din etapa #6.

Echipa antrenată de Dan Petrescu a amânat meciul cu „ciucanii” pentru a se putea pregăti pentru meciul cu Braga, din turul 3 preliminar din Europa League.

VIDEO Dan Petrescu, extrem de nervos în CFR Cluj - U Craiova

În meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de CFR cu scorul de 2-3, în etapa #4 din Superligă, Dan Petrescu a văzut direct cartonașul roșu pe finalul partidei în urma unor proteste la adresa arbitrului Rareș Vidican.

Cum finalul a fost pe muchie de cuțit, au apărut și tensiuni. CFR Cluj a forțat golul de 3-3, iar în minutul 89 la șutul lui Abeid, mingea l-a lovit în mână pe Bancu.

Ardelenii au sărit ca arși și au cerut penalty, însă mâna jucătorului Craiovei era lipită de corp.

Nemulțumit de faptul că „centralul” a lăsat jocul să continue și nu a consultat sistemul VAR, Dan Petrescu a părăsit spațiul tehnic și a pătruns pe gazon.

Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost ținut cu greu de cei din staff, fiind eliminat și trimis în tribune, în minutul 89.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport