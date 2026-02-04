Cele care ne provoacă emoție, deși simțim că sunt fake-uri? Cele care ne comunică un adevăr crud sau cele care ne liniștesc? Cred că știm deja ce preferă Măria Sa, Publicul. De la “Aflăm de la Miliția Capitalei” din urmă cu 50 de ani, nimic nou sub soare

Potrivit BRAT, institutul care măsoară audiențele canalelor media, cea mai citită știre sportivă a zilei de 4 februarie 2026 a fost “Cristi Chivu, „dat afară” din Milano! Inter a luat decizia înainte de meciul din Coppa Italia”.

Dacă nu ești atent la ghilimele, iar cei mai mulți călători în universul virtual nu sunt, muști momeala. De fapt, Inter și Chivu nu au fost evacuați din Milano sau de pe Giuseppe Meazza, ci s-au văzut obligați să dispute la Monza meciul de Cupa Italiei cu AC Torino.

Toată lumea e câștigată? Chiar e?

Legendarul stadion din capitala Lombardiei nu este disponibil în această perioadă pentru fotbal, fiind gazdă a ceremoniilor de deschidere ale Jocurilor Olimpice de Iarnă, Milano-Cortina.

Dacă dai click pe știre afli cum stau lucrurile în realitate. Așa că toată lumea e câștigată: autorii știrii au făcut trafic record pe site, tu te-ai revoltat crezând în ingratitudinea celor din Milano față de Cristi Chivu, dar te-ai liniștit apoi când ai înțeles care era adevărul.

Dar mai știm sigur care este adevărul? Și până la urmă ce mai contează că ai fost păcălit dacă ai fost păcălit cu stil?

Cristi Chivu

Atunci când dispar ghilimelele

Așa probabil că au judecat mulți, pentru că, o zi mai devreme, marți 3 februarie, știrea care a “rupt” în absolut la nivel național, pe de pe același site (cine dorește poate afla care), a fost “Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul”. Ei bine, aici nu mai erau ghilimele.

Emoție maximă pentru suflarea roș-albastră. Deci, la ce te puteai gândi dacă nu la Steaua echipa de fotbal din Liga 2, continuatoarea în acte a formației care a câștigat Cupa Campionilor la Sevilla în 1986, acea Steaua care acum nu are drept de promovare în prima ligă? Țeapă legendară!

Căci nu de acea Steaua era vorba în propoziție, ci despre Steaua echipa de handbal a Clubului Armatei, ce-i drept dublă câștigătoare a Cupei Campionilor în 1968 și în 1977, dar retrogradată în liga secundă la finalul sezonului trecut.

Încă o dată un apel sincer. Să fim păcăliți, dar să fim păcăliți cu stil! Precizare. Site-ul cu pricina nu deține exclusivitate în falsuri vândute cititorilor. Îl însoțesc în călătorie mulți și multe altele.

O variantă neliniștitoare. Și una liniștitoare

De câteva zile au apărut mai multe știri despre boala de care suferă Mircea Lucescu. GOLAZO.ro a obținut informații solide că este vorba de o afecțiune serioasă, abținându-se să intre în detalii.

Alte canale media, site-uri sau TV, au preluat versiunea prezentată de Mircea Lucescu însuși și de Federația Română de Fotbal. O variantă mult mai liniștitoare, care îți dă de înțeles că s-a exagerat și că boala selecționerului este nu doar curabilă, ci una banală.

Ceea ce ar fi minunat. Când subiectul se leagă de sănătatea unui om nu mai este vorba despre cine e mai tare în exclusivități ori cine are dreptate.

Pe cine crezi? Dar mai contează să crezi?

Totuși, pe cine să crezi tu, cititor? Intoxicat de fake news, de multe ori cu participând cu bună știință la farsă, cu un apetit suspect pentru derizoriu, consumatorul este pus în fața unei alegeri.

Audiențele spun că derizoriul bate adevărul. La scor de neprezentare! Așadar, pe cine crezi în cazul suferinței lui Mircea Lucescu? Mai ales că suntem în fața unui caz în care ți-ai dori ca știrea mai blândă, mai nespectaculoasă să fie cea adevărată.

Durerea vinde

Statistic vorbind, și nu de azi, de ieri, suferința și durerea se vând excelent. Sună cinic, dar așa este. Statistica înseamnă un număr considerabili de semeni care consumă așa ceva.

Și ca să înțelegeți că nu e nimic nou sub soare, înainte de Decembrie 1989, rubrica nu cea mai citită a cotidianului “Informația Bucureștiului”, ci cea devorată literalmente, era „Aflăm de la miliția Capitalei”.

Făceau și comuniștii studii de audiență, dar nu erau accesibile decât tovarășilor de încredere.