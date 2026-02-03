Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Nationala

Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie

alt-text Mirela Neag
alt-text Publicat: 03.02.2026, ora 11:38
alt-text Actualizat: 03.02.2026, ora 13:23
  • Preocupare sporită în familia lui Mircea Lucescu (80 de ani), dar și în Federația Română de fotbal
  • Aflat într-un program național de tratament cronic, conform informațiilor medicale ale GOLAZO.ro, selecționerul are nevoie de atenție și de tratament
  • Federalii iau în calcul și varianta că Lucescu nu va fi apt medical pentru a se putea implica 100% la meciurile de baraj, așa că deja se gândesc și la alte variante

Mircea Lucescu este grav suferind. În aceste momente e internat la Spitalul Universitar din București, iar starea lui, conform mai multor surse medicale consultate de GOLAZO.ro, nu este deloc bună. Din contră, ea este descrisă de medici drept „îngrijorătoare” și „gravă”.

GOLAZO.ro nu va dezvălui diagnosticul, pentru că e o chestiune intimă și sensibilă, ci doar analizăm consecințele sale sportive.

Gică Hagi îl înlocuiește pe Lucescu? Un oficial FRF oferă primele clarificări: „El a fost întotdeauna  prima opțiune”
Citește și
Gică Hagi îl înlocuiește pe Lucescu? Un oficial FRF oferă primele clarificări: „El a fost întotdeauna prima opțiune”
Citește mai mult
Gică Hagi îl înlocuiește pe Lucescu? Un oficial FRF oferă primele clarificări: „El a fost întotdeauna  prima opțiune”

Așadar, informațiile medicale spun că situația lui Lucescu este, citam medici, „foarte complexă”.

Progresele medicale au transformat boala sa în una curabilă, dar FRF e îngrijorată în ce măsură situația poate afecta, pe termen mediu, echipa națională.

Mircea Lucescu: infecție puternică + insuficiență cardio-respiratorie

Pe finalul anului trecut, după finalul preliminariilor, selecționerul a avut probleme cardiace. Din pricina acestora, el a și evitat călătoria lungă până la Washington, unde a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Mondialului.

Sfârșitul lui decembrie a confirmat probleme mai complicate decât se credea. Iar începutul lui 2026 l-a obligat din nou să ajungă la spital. De data aceasta, spun surse medicale, problemele au venit din altă sursă. O gripă severă, cu temperatură de peste 39 de grade, care n-a cedat nici măcar cu antibiotice.

Mai exact, dezvăluie doctorii pentru GOLAZO.ro, s-a descoperit că Mircea Lucescu a avut o infecție puternică, urmată de insuficiență cardio-respiratorie. Preocuparea din familia Lucescu s-a acutizat. Medicii au decis să-l înscrie pe Il Luce într-un program național de tratament pentru o boală cronică și complexă.

Ce face FRF? Îl așteaptă pe Mircea Lucescu sau caută alt selecționer?

Mai departe, îngrijorarea umană a FRF s-a completat cu calcule. Cei din conducerea Federației așteaptă noi semnale despre situația selecționerului și despre cum va evolua refacerea, dar deja sunt în alertă din cauza iminentelor meciuri de baraj.

România joacă peste mai puțin de două luni unul sau chiar două meciuri incandescente (26 martie cu Turcia și, în caz de victorie, pe 31 martie e finala barajului).

Va putea Mircea Lucescu să fie 100% apt din toate punctele de vedere pentru acest moment intens al naționalei?, se întreabă cei din FRF.

Deși evită să discute public pe marginea subiectului, ei nu știu dacă, fie și în cazul unei evoluții pozitive din punct de vedere al sănătății, Il Luce va avea energia și luciditatea necesare de a se implica total în pregătirea barajului.

Prin urmare, se gândesc deja la o variantă de rezervă, un alt selecționer care să preia totul din mers în varianta în care Mircea Lucescu declară forfait.

Zilele trecute, chiar Lucescu, în discuții cu cei dintr-un cerc de apropiați, s-a exprimat că s-ar da la o parte din postul de selecționer, din cauza situației medicale în care se regăsește, dar că „nimeni nu prea e dispus să ia naționala acum”.

Mircea Lucescu n-a putut fi contactat. De asemenea, și cei din conducerea FRF au evitat să comenteze situația.

Citește și

Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Special
23:40
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Lucescu, internat de urgență Selecționerul, din nou în spital, la o săptămână după ce fusese externat
Nationala
19:25
Lucescu, internat de urgență Selecționerul, din nou în spital, la o săptămână după ce fusese externat
Citește mai mult
Lucescu, internat de urgență Selecționerul, din nou în spital, la o săptămână după ce fusese externat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
echipa nationala a romaniei FRF mircea lucescu federatia romana de fotbal
Știrile zilei din sport
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Nationala
03.02
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Citește mai mult
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Tenis
03.02
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Citește mai mult
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Campionate
03.02
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca  nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Tenis
03.02
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Citește mai mult
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca  nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:06
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”
10:13
I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”
I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”
11:19
Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor”
 Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor”
10:39
„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!”
„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Top stiri din sport
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Superliga
03.02
Vassaras a dat verdictul Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Nationala
03.02
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Citește mai mult
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Superliga
03.02
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Citește mai mult
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Special
02.02
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”

Echipe/Competiții

fcsb 96 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 25 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 14

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
04.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share