Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie

Preocupare sporită în familia lui Mircea Lucescu (80 de ani), dar și în Federația Română de fotbal

Aflat într-un program național de tratament cronic, conform informațiilor medicale ale GOLAZO.ro, selecționerul are nevoie de atenție și de tratament

Federalii iau în calcul și varianta că Lucescu nu va fi apt medical pentru a se putea implica 100% la meciurile de baraj, așa că deja se gândesc și la alte variante

Mircea Lucescu este grav suferind. În aceste momente e internat la Spitalul Universitar din București, iar starea lui, conform mai multor surse medicale consultate de GOLAZO.ro, nu este deloc bună. Din contră, ea este descrisă de medici drept „îngrijorătoare” și „gravă”.

GOLAZO.ro nu va dezvălui diagnosticul, pentru că e o chestiune intimă și sensibilă, ci doar analizăm consecințele sale sportive.

Așadar, informațiile medicale spun că situația lui Lucescu este, citam medici, „foarte complexă”.

Progresele medicale au transformat boala sa în una curabilă, dar FRF e îngrijorată în ce măsură situația poate afecta, pe termen mediu, echipa națională.

Mircea Lucescu: infecție puternică + insuficiență cardio-respiratorie

Pe finalul anului trecut, după finalul preliminariilor, selecționerul a avut probleme cardiace. Din pricina acestora, el a și evitat călătoria lungă până la Washington, unde a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Mondialului.

Sfârșitul lui decembrie a confirmat probleme mai complicate decât se credea. Iar începutul lui 2026 l-a obligat din nou să ajungă la spital. De data aceasta, spun surse medicale, problemele au venit din altă sursă. O gripă severă, cu temperatură de peste 39 de grade, care n-a cedat nici măcar cu antibiotice.

Mai exact, dezvăluie doctorii pentru GOLAZO.ro, s-a descoperit că Mircea Lucescu a avut o infecție puternică, urmată de insuficiență cardio-respiratorie. Preocuparea din familia Lucescu s-a acutizat. Medicii au decis să-l înscrie pe Il Luce într-un program național de tratament pentru o boală cronică și complexă.

Ce face FRF? Îl așteaptă pe Mircea Lucescu sau caută alt selecționer?

Mai departe, îngrijorarea umană a FRF s-a completat cu calcule. Cei din conducerea Federației așteaptă noi semnale despre situația selecționerului și despre cum va evolua refacerea, dar deja sunt în alertă din cauza iminentelor meciuri de baraj.

România joacă peste mai puțin de două luni unul sau chiar două meciuri incandescente (26 martie cu Turcia și, în caz de victorie, pe 31 martie e finala barajului).

Va putea Mircea Lucescu să fie 100% apt din toate punctele de vedere pentru acest moment intens al naționalei? , se întreabă cei din FRF.

Deși evită să discute public pe marginea subiectului, ei nu știu dacă, fie și în cazul unei evoluții pozitive din punct de vedere al sănătății, Il Luce va avea energia și luciditatea necesare de a se implica total în pregătirea barajului.

Prin urmare, se gândesc deja la o variantă de rezervă, un alt selecționer care să preia totul din mers în varianta în care Mircea Lucescu declară forfait.

Zilele trecute, chiar Lucescu, în discuții cu cei dintr-un cerc de apropiați, s-a exprimat că s-ar da la o parte din postul de selecționer, din cauza situației medicale în care se regăsește, dar că „nimeni nu prea e dispus să ia naționala acum”.

Mircea Lucescu n-a putut fi contactat. De asemenea, și cei din conducerea FRF au evitat să comenteze situația.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport