Superliga continuă cu etapa numărul 26 - CFR vs U Cluj și Dinamo vs U Craiova se joacă pe 7, respectiv 9 februarie

Etapa cu numărul 26 din Superliga poate simplifica sau complica și mai tare ecuația calificării în play-off pentru anumite echipe.

Meciurile care vor stârni interes major în această rundă sunt derby-urile dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, respectiv Dinamo și Universitatea Craiova. Sigur, meciul FCSB-ului în deplasare cu Oțelul Galați va fi urmărit și el cu sufletul la gură de fanii campioanei și nu numai.

Clasament Superliga după 25 etape

Universitatea Craiova: 49 puncte Rapid București: 48 puncte Dinamo București: 48 puncte Universitatea Cluj: 42 puncte FC Argeș: 40 puncte FC Botoșani: 39 puncte CFR Cluj: 38 puncte UTA Arad: 38 puncte Oțelul Galați: 37 puncte FCSB: 37 puncte

Derby-ul Clujului găsește ambele formații în formă maximă

CFR Cluj este cea mai în formă echipă din campionat, venind după șase victorii. În acest interval, a primit patru goluri: unul de la Csikszereda, unul de la FCSB și două de la Metaloglobus. De precizat însă că, atât împotriva lui Metaloglobus, cât și împotriva FCSB, CFR Cluj a înscris de patru ori. În ultima rundă ardelenii au învins-o cu 1-0 în deplasare pe UTA Arad.

Cât despre Universitatea Cluj, aceasta vine după trei victorii, interval în care a primit un singur gol. S-a întâmplat runda trecută, când “Șepcile Roșii” au învins-o cu 3-1 pe teren propriu pe FC Argeș. În ultima deplasare, Universitatea Cluj s-a impus cu 2-0 în fața Rapidului.

Victorie CFR Cluj: 1.93

Egal: 3.20

Victorie Universitatea Cluj: 4.20

Într-un clasament al meciurilor de pe teren propriu, CFR Cluj se află pe poziția a șaptea, cu șase victorii, trei rezultate de egalitate și trei înfrângeri. În schimb, Universitatea Cluj ocupă locul trei în clasamentul meciurilor din deplasare, cu șapte victorii, un rezultat de egalitate și patru înfrângeri.

În întâlnirea directă din turul acestui sezon, s-a înregistrat o remiză cu patru goluri. CFR Cluj a deschis scorul încă din minutul 9, însă Universitatea Cluj a intrat în avantaj la pauză. CFR Cluj are cota 1.64 pentru a deschide scorul în acest meci. Cu siguranță spectacolul din tribune va fi la cote maxime, având în vedere și forma traversată de cele două echipe clujene.

Dinamo vs Craiova: duel pentru șefia campionatului

Universitatea Craiova este lider în campionat. Diferența față de Rapid și Dinamo, următoarele două clasate, este de doar un punct. În ultima rundă Universitatea Craiova a trecut de Oțelul Galați cu 1-0. În ultima deplasare însă, oltenii au fost învinși cu 1-4 de Farul Constanța.

Dinamo a întâlnit-o runda trecută pe Farul, impunându-se cu scorul de 3-2 în deplasare. Farul a condus în acea partidă cu 1-0 și 2-1, însă Dinamo a marcat golul victoriei în minutul 89 prin Alexandru Pop.

Cinci victorii are Universitatea Craiova în ultimele șase întâlniri directe din deplasare. În ultima astfel de întâlnire, consumată în play-offul sezonului trecut, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-0. În sezonul regulat din 2024-2025, Dinamo a învins cu 2-1, deși a terminat partida în dublă inferioritate numerică.

În întâlnirea directă din tur s-a înregistrat un rezultat de egalitate cu patru goluri. Alexandru Pop a marcat de atunci golul egalizator în minutul 90. Cotele afișate la case pariuri online pentru meciul dintre „Câinii roșii” și „Leii din Bănie” prefațează un duel destul de echilibrat, cu gazdele ușor favorite - cota 2.12 la victorie, în timp ce un succes al oltenilor este creditat cu 3.20.

Fără doar și poate, rezultatele din această rundă vor conta foarte mult în lupta pentru accederea în play-off, având în vedere că s-a intrat deja în linie dreaptă către finalul sezonul regulat. Diferența de puncte dintre ocupanta locului 6, ultimul care duce în play-off și echipa clasată pe locul 10 este destul de mică, ceea ce face ca lucrurile să fie extrem de interesante.