Superliga continuă cu etapa numărul 26 - CFR vs U Cluj și Dinamo vs U Craiova se joacă pe 7, respectiv 9 februarie
Publicitate

Superliga continuă cu etapa numărul 26 - CFR vs U Cluj și Dinamo vs U Craiova se joacă pe 7, respectiv 9 februarie

alt-text Publicat: 06.02.2026, ora 13:58
alt-text Actualizat: 06.02.2026, ora 15:22
  • Etapa cu numărul 26 din Superliga poate simplifica sau complica și mai tare ecuația calificării în play-off pentru anumite echipe.

Meciurile care vor stârni interes major în această rundă sunt derby-urile dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, respectiv Dinamo și Universitatea Craiova. Sigur, meciul FCSB-ului în deplasare cu Oțelul Galați va fi urmărit și el cu sufletul la gură de fanii campioanei și nu numai.

Clasament Superliga după 25 etape

  1. Universitatea Craiova: 49 puncte
  2. Rapid București: 48 puncte
  3. Dinamo București: 48 puncte
  4. Universitatea Cluj: 42 puncte
  5. FC Argeș: 40 puncte
  6. FC Botoșani: 39 puncte
  7. CFR Cluj: 38 puncte
  8. UTA Arad: 38 puncte
  9. Oțelul Galați: 37 puncte
  10. FCSB: 37 puncte

Derby-ul Clujului găsește ambele formații în formă maximă

CFR Cluj este cea mai în formă echipă din campionat, venind după șase victorii. În acest interval, a primit patru goluri: unul de la Csikszereda, unul de la FCSB și două de la Metaloglobus. De precizat însă că, atât împotriva lui Metaloglobus, cât și împotriva FCSB, CFR Cluj a înscris de patru ori. În ultima rundă ardelenii au învins-o cu 1-0 în deplasare pe UTA Arad.

Cât despre Universitatea Cluj, aceasta vine după trei victorii, interval în care a primit un singur gol. S-a întâmplat runda trecută, când “Șepcile Roșii” au învins-o cu 3-1 pe teren propriu pe FC Argeș. În ultima deplasare, Universitatea Cluj s-a impus cu 2-0 în fața Rapidului.

  • Victorie CFR Cluj: 1.93
  • Egal: 3.20
  • Victorie Universitatea Cluj: 4.20

Într-un clasament al meciurilor de pe teren propriu, CFR Cluj se află pe poziția a șaptea, cu șase victorii, trei rezultate de egalitate și trei înfrângeri. În schimb, Universitatea Cluj ocupă locul trei în clasamentul meciurilor din deplasare, cu șapte victorii, un rezultat de egalitate și patru înfrângeri.

În întâlnirea directă din turul acestui sezon, s-a înregistrat o remiză cu patru goluri. CFR Cluj a deschis scorul încă din minutul 9, însă Universitatea Cluj a intrat în avantaj la pauză. CFR Cluj are cota 1.64 pentru a deschide scorul în acest meci. Cu siguranță spectacolul din tribune va fi la cote maxime, având în vedere și forma traversată de cele două echipe clujene.

Dinamo vs Craiova: duel pentru șefia campionatului

Universitatea Craiova este lider în campionat. Diferența față de Rapid și Dinamo, următoarele două clasate, este de doar un punct. În ultima rundă Universitatea Craiova a trecut de Oțelul Galați cu 1-0. În ultima deplasare însă, oltenii au fost învinși cu 1-4 de Farul Constanța.

Dinamo a întâlnit-o runda trecută pe Farul, impunându-se cu scorul de 3-2 în deplasare. Farul a condus în acea partidă cu 1-0 și 2-1, însă Dinamo a marcat golul victoriei în minutul 89 prin Alexandru Pop.

Cinci victorii are Universitatea Craiova în ultimele șase întâlniri directe din deplasare. În ultima astfel de întâlnire, consumată în play-offul sezonului trecut, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-0. În sezonul regulat din 2024-2025, Dinamo a învins cu 2-1, deși a terminat partida în dublă inferioritate numerică.

În întâlnirea directă din tur s-a înregistrat un rezultat de egalitate cu patru goluri. Alexandru Pop a marcat de atunci golul egalizator în minutul 90. Cotele afișate la case pariuri online pentru meciul dintre „Câinii roșii” și „Leii din Bănie” prefațează un duel destul de echilibrat, cu gazdele ușor favorite - cota 2.12 la victorie, în timp ce un succes al oltenilor este creditat cu 3.20.

Fără doar și poate, rezultatele din această rundă vor conta foarte mult în lupta pentru accederea în play-off, având în vedere că s-a intrat deja în linie dreaptă către finalul sezonul regulat. Diferența de puncte dintre ocupanta locului 6, ultimul care duce în play-off și echipa clasată pe locul 10 este destul de mică, ceea ce face ca lucrurile să fie extrem de interesante.

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
publicitate
Știrile zilei din sport
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Superliga
22:41
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Citește mai mult
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Superliga
22:26
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Citește mai mult
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO  Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Tenis
18:40
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO  Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Superliga
17:37
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Citește mai mult
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:41
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
22:26
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
23:14
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”
21:59
Golul „dinozaurilor” VIDEO. Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor”
Golul „dinozaurilor” VIDEO.  Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Top stiri din sport
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Stranieri
17:07
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Citește mai mult
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Jocurile Olimpice
15:02
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Citește mai mult
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Jocurile Olimpice
06.02
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Citește mai mult
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea  ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”
Gimnastica
09:00
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”
Citește mai mult
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea  ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”

Echipe/Competiții

fcsb 73 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 30 rapid 30 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 23

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
07.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share