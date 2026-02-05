Măsuri înainte de derby CFR Cluj nu-și asumă riscuri la partida cu rivala U Cluj. Condițiile puse suporterilor
Superliga

Măsuri înainte de derby CFR Cluj nu-și asumă riscuri la partida cu rivala U Cluj. Condițiile puse suporterilor

Ștefan Neda
Publicat: 05.02.2026, ora 13:25
Actualizat: 05.02.2026, ora 13:25
  • CFR Cluj a luat măsuri serioase pentru siguranța fanilor, înaintea derby-ului ardelean, cu rivala U Cluj.
  • CFR Cluj - U Cluj se joacă sâmbătă, 7 februarie, de la 20:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Formația din Gruia vrea să evite scenariul în care fanii oaspeților ar ocupa și alte locuri decât cele din sectoarele destinate lor.

Măsurile luate de CFR Cluj înaintea derby-ului cu U Cluj

Acum, CFR a luat măsuri precum emiterea de bilete nominale, în baza buletinului, fizic, doar la casele de bilete.

„CFRiști, un derby se simte și se trăiește la intensitate maximă, și nimic nu va egala sentimentul de a fi alături de echipa iubită direct din tribune! Ne mai despart doar patru zile de un nou #DerbyDeCluj, meci în care vom da totul, până în ultimul minut, pentru victorie!

Pentru buna desfășurare a acestui meci, clubul nostru a decis următoarele:

  • Biletele vor fi comercializate doar la casele de bilete, EXCLUSIV în baza cardurilor de suporter CLUB 1907. Vă rugăm, pe această cale, să prezentați fizic la casele de bilete din Gruia, și nu sub formă de fotografie, cardurile voastre de suporter.
  • Având în vedere că acest meci a fost declarat de către autoritățile competente unul cu grad ridicat de risc, toate biletele emise vor fi nominale. Astfel, la casele de bilete, vă rugăm să prezentați un document de identitate care să conțină numele, prenumele și CNP-ul.
  • Suporterii echipei oaspete își vor putea achiziționa tichete la derby de la propriile case de bilete de la Cluj Arena, în Peluza 1, sectoarele 28, 27, 26, 25 și 24, accesul acestora urmând a fi făcut astfel: sectorul 28, cu acces din Strada Gruia (Poarta 8) – aici va fi permis accesul și cu recuzită de galerie, iar sectoarele 27, 26, 25 și 24, cu acces din Strada 11 Octombrie (Poarta 6) – fără recuzită de galerie

Așa cum și-a exprimat dorința, galeria noastră ne va susține, și de această dată, din Tribuna 2.

Informare pentru suporterii din Tribuna 1: poarta 5 va fi închisă, astfel că toți deținătorii de bilete/abonamente din T1 vor face accesul în stadion prin poarta 1 și poarta 2”, a transmis CFR Cluj, pe site-ul oficial.

Concret, fanii oaspeților pot purta fulare sau eșarfe, însă „recuzita de galerie” face referire la permiterea accesului cu tobe, bannere, portavoce sau steaguri doar în sectorul 28, potrivit prosport.ro.

Prețurile biletelor pentru CFR Cluj - U Cluj

  • Peluză (suporteri U Cluj) – 40 lei
  • Tribuna 2 – 40 lei
  • Tribuna 1 – 40 lei
  • VIP B – 200 lei
  • Sky Lounge – 300 lei (mâncare și băutură incluse, xperiență VIP)
  • Business Lounge – 600 lei

Programul caselor de bilete de la stadionul Dr. Constantin Rădulescu:

  • MIERCURI (4 FEBRUARIE) – 12:00 – 17:00
  • JOI (5 FEBRUARIE) – 12:00 – 17:00
  • VINERI (6 FEBRUARIE – 12:00 – 17:00
  • SÂMBĂTĂ (ZIUA MECIULUI) – 10:00 – 17:00

„Atenție: sâmbătă, 7 februarie, în ziua meciului, casele de bilete din Gruia vor fi deschise doar până la ora 17:00”, mai informează clubul.

Președintele „șepcilor roșii”, Radu Constantea, a oferit și el o scurtă declarație în legătură cu deciziile organizatorului.

Dezideratul nostru a fost întotdeauna ca orice suporter din Cluj sau din zonă să poată să-și achiziționeze un bilet, dacă sunt locuri libere, indiferent de echipa pe care o susține. În rest, organizatorul își asumă cum organizează meciul. Au fost atât de multe discuții și schimbări în ultimii ani, încât am obosit să mai comentez. Radu Constantea, președinte U Cluj

derby CFR Cluj suporteri liga 1 u cluj masuri de securitate
