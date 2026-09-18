„Sunt rus și îmi susțin țara!” Starul din NHL care a promovat partidul lui Putin reacționează după controversa iscată. Ce spune despre război
Foto: Imago
Hochei

„Sunt rus și îmi susțin țara!” Starul din NHL care a promovat partidul lui Putin reacționează după controversa iscată. Ce spune despre război

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 11:25
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 11:25
  • Alexander Ovechkin (41 de ani), cel mai bun marcator din istoria Ligii Naționale de hochei pe gheață din SUA (NHL), a reacționat după ce apariția sa într-un spot electoral care îl susține pe președintele rus Vladimir Putin a creat controverse.
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Ziarul rus „Vedomosti” a publicat recent imagini cu vedeta echipei Washington Capitals alături de personalități pro-Putin, precum ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, candidat aflat pe poziția unu a listei partidului „Rusia Unită”, și Margarita Simonyan, redactor-șef al instituției publice de televiziune RT.

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Alexander Ovechkin, despre apariția sa într-un videoclip pro-Putin: „Sunt rus și îmi susțin țara”

Alexander Ovechkin a apărut într-un spot electoral al partidului „Rusia Unită”, iar acum jucătorul rus a oferit o primă reacție:

„În ceea ce privește videoclipul: sunt rus. După ce mă voi retrage din hochei, probabil că voi rămâne acolo. Voi locui acolo.

Copiii mei și întreaga mea familie vor fi în Rusia. Așa că eu susțin pacea și iubirea și sper ca totul să fie bine”, a declarat inițial Ovechkin, conform The Athletic.

În cadrul conferinței organizate de Washington Capitals la baza de pregătire a clubului, Alexander Ovechkin a revenit ulterior asupra subiectului și a declarat:

Așa cum am spus, sunt rus și îmi susțin țara. Susțin pacea și iubirea și sper ca, în lume, indiferent cine ai fi, toată lumea să înțeleagă că cu toții ne dorim pace. Și sper ca totul să fie bine. Bine, haideți să trecem la întrebările despre hochei”, a încheiat rusul.

Referitor la invadarea Ucrainei de către armata lui Putin, Ovechkin a declarat: „Nu mă ocup de politică. Nu pot spune cine are dreptate și cine nu”. El a adăugat că își va susține țara indiferent de situație.

Alexander Ovechkin, surprins într-un clip electoral alături de ministrul rus de Externe Serghei Lavrov Alexander Ovechkin, surprins într-un clip electoral alături de ministrul rus de Externe Serghei Lavrov
Alexander Ovechkin, surprins într-un clip electoral alături de ministrul rus de Externe Serghei Lavrov

Potrivit presei din SUA, Alexander Ovechkin nu a părut afectat de situație. Jucătorul a fost fericit în primul antrenament din cantonamentul echipei sale.

În acest moment mă concentrez pe cantonament. Dar trebuie să prind lotul. Alexander Ovechkin, jucător de hochei la Washington Capitals

Ovechkin a semnat în iulie o prelungire de un an a contractului cu Washington Capitals. Echipa l-a selectat ca primă alegere în cadrul procesului de draft din 2004. Rusul și-a petrecut întreaga carieră din SUA la formația din capitala americană. Ovechkin și Capitals au câștigat Cupa Stanley în 2018.

În 2025, rusul a marcat cel de-al 895 gol din cariera sa din NHL, depășind recordul absolut al lui Wayne Gretzky, o performanță stabilită în 1999 și considerată de nedepășit.

„Ovechkin nu trebuia să facă asta”

Apariția lui Alexander Ovechkin într-un spot electoral pro-Putin a stârnit mai multe critici la adresa jucătorului. Michael McFaul, ambasadorul SUA în Rusia între 2012 și 2014, a declarat pe X:

„Ovechkin nu trebuia să facă asta. A ales să o facă. Obișnuiam să fiu fanul lui”, a scris McFaul.

Congresmenul republican Joe Wilson a publicat o scrisoare adresată comisarului NHL, Gary Bettman, în care condamnă decizia lui Ovechkin.

„Vă scriu cu profundă îngrijorare în legătură cu apariția recentă a căpitanului echipei Washington Capitals, Alexander Ovechkin (#8), într-o reclamă pentru campania politică a partidului Rusia Unită, partidul politic dictatorial al criminalului de război rus Vladimir Putin, care încearcă în mod activ să-i oprime pe cetățenii Rusiei prin interzicerea libertății de exprimare și a alegerilor corecte”, a scris Wilson.

Aș spune că este o situație dificilă și înțeleg de ce oamenii sunt supărați. Și probabil că acesta este maximumul pe care ar trebui să-l spun în calitate de director general al unei echipe de hochei, nu de persoană bine pregătită în probleme geopolitice. Chris Patrick, directorul general al clubului Washington Capitals

Alexander Ovechkin promovează partidul lui Vladimir Putin

Ovechkin este un susținător înfocat al lui Putin. În 2017, sportivul a lansat „Putin Team”, o mișcare socială prin care spera să unească „oamenii mândri de țara lor și care doresc să facă Rusia mai puternică”.

De asemenea, hocheistul rus a lăudat „încrederea și respectul liderului rus față de popor, corectitudinea și justețea sa, precum și faptul că îi pasă cu adevărat”, scrie The Guardian.

Jucătorul și-a temperat declarațiile cu privire la Putin după ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022. La momentul respectiv, Ovechkin a declarat că speră ca războiul „să se termine și să trăim într-o lume mai bună”, deși a afirmat în continuare că Putin este „președintele meu”.

Alegerile legislative din Rusia vor avea loc în perioada 18-21 septembrie 2026.

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