FRF a publicat un mesaj de susținere pentru Andrei Rațiu (28 de ani), după gafa de proporții din meciul Bosnia - România 2-1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Titularizat în flancul drept al defensivei de Gică Hagi, jucătorul lui Rayo Vallecano a comis o eroare uriașă în minutul 44, care a contribuit la revenirea Bosniei în joc.

Rațiu, susținut de FRF: „O decizie nefericită nu poate șterge mii de minute în care a dat totul pentru România”

Rațiu a fost aspru criticat pentru greșeala comisă, însă au existat și persoane care i-au luat apărarea. Printre acestea s-a numărat și Edi Iordănescu, fostul selecționer.

Acum, a venit și rândul FRF să-și exprime susținerea față de fundașul dreapta.

Pe rețelele de socializare ale echipei naționale a fost publicat un mesaj de încurajare pentru Rațiu, alături de imagini cu realizările acestuia sub tricolor.

„O decizie nefericită nu poate șterge mii de minute în care Andrei Rațiu a dat totul pentru România, sprinturi până la ultima picătură de energie și gesturi sincere față de suporterii care i-au strigat numele.

E simplu să aplaudăm și să susținem atunci când totul merge bine, dar adevărata familie se vede la greu. Andrei, suntem alături de tine!”, a transmis FRF.

FOTO. Gafa lui Andrei Rațiu din Bosnia - România 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport