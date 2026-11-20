Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, e nemulțumit de faptul că oficialii clubului au fost nevoiți să mute meciul cu Petrolul la Slobozia.

Dinamo - Petrolul se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Câinii” au disputat ultimele trei meciuri de pe teren propriu pe Arena Națională. Și partida cu Petrolul ar fi trebuit să aibă loc pe cel mai mare stadion al țării, însă starea precară a gazonului la meciul România - Polonia 2-1 a dus la închiderea arenei.

Astfel, Dinamo a trebuit să caute soluții. După ce au fost refuzați la Târgoviște, „câinii” s-au înțeles să evolueze la Slobozia, pe stadionul 1 Mai până când Arena Națională va fi din nou disponibilă.

Nuno Campos: „Nu este ceea ce ne dorim”

Tehnicianul portughez al lui Dinamo a vorbit și el despre faptul că roș-albii sunt nevoiți să se mute în provincie:

„Bineînțeles că nu este ceea ce ne dorim. Suntem obișnuiți să jucăm într-un singur loc, alături de suporterii noștri.

Cred că vor face efortul de a veni la meci, dar va fi diferit față de situația în care jucăm pe stadionul nostru, unde disputăm aproape toate partidele, dar ce putem face?

Nu înțeleg de ce sunt probleme cu Arena Națională la două luni de când a fost redeschisă, dar nu cred că este un lucru pe care eu ar trebui să-l înțeleg”.

Campos a avut cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Nicolescu, președintele clubului:

„Eu înțeleg un singur lucru. Președintele nostru și oamenii din club fac toate eforturile să avem cele mai bune locuri de antrenament și joc. Andrei Nicolescu încearcă să ofere foarte multe variante prin care fotbalul românesc să se dezvolte.

Nu este treaba mea, ca antrenor, dar eu vreau un teren bun de antrenament și de joc”.

Nuno Campos: „După pauză, de fiecare dată este dificil să revenim la aceeași intensitate”

Cât despre partida cu Petrolul, Campos a afirmat:

„După pauză, de fiecare dată este dificil să revenim la aceeași intensitate și să ne concentrăm din nou asupra jocului. Este normal ca astfel de gânduri să apară, mai ales că întâlnim un adversar foarte puternic, care are un sezon extraordinar.

Trebuie să fim la cel mai înalt nivel pentru a obține ceea ce ne dorim: victoria și cele trei puncte”.

Nuno Campos: „Cîrjan este un model”

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, a fost singurul jucător al alb-roșiilor convocat de Gică Hagi pentru meciurile României cu Polonia (2-1) și Bosnia (0-1).

Mijlocașul a evoluat 15 minute în duelul de la Zenica. A văzut cartonașul galben și va fi suspendat în prima manșă a barajului cu Estonia.

Întrebat care este situația lui Cîrjan după revenirea la Club, Campos a răspuns:

„Îl simt concentrat de când a revenit. Este căpitanul nostru este un model pentru echipă. Este un jucător foarte important”.

Înaintea partidei cu Petrolul, Dinamo este pe locul 2, cu 33 de puncte, la egalitate cu liderul U Craiova.

„Câinii” vor căuta să-și ia revanșa în fața „lupilor-galbeni”, care i-au învins în tur, scor 0-1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport