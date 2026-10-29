„Suntem corigenți!” Concluzie dură despre fotbalul românesc: „Nu mai avem atacanți și fundași centrali” + Ce îi cere Marica lui Hagi
Ciprian Marica (foto: GOLAZO.ro)
Superliga

„Suntem corigenți!” Concluzie dură despre fotbalul românesc: „Nu mai avem atacanți și fundași centrali” + Ce îi cere Marica lui Hagi

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 18:04
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 18:04
  • Ciprian Marica reclamă lipsa soluțiilor pentru echipa națională și pune sub semnul întrebării optimismul privind viitorul fotbalului românesc.
  • Fostul internațional respinge totuși cu vehemență naturalizarea ca soluție. 
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Ciprian Marica a făcut o radiografie dură a fotbalului românesc. Fostul atacant al naționalei avertizează că lipsa soluțiilor pentru anumite posturi a devenit o problemă majoră.

După cele patru înfrângeri consecutive ale naționalei, Marica așteaptă schimbări din partea lui Gică Hagi

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Concluzie dură despre fotbalul românesc: „Suntem corigenți”

Întrebat dacă ar putea găsi în Liga 1 doi atacanți români pentru echipa națională, Marica a oferit un răspuns tăios: „Doar dacă naturalizăm ceva”.

Fostul internațional a precizat însă că nu susține această variantă. În opinia sa soluțiile trebuie căutate în academii, iar jucătorii cu potențial au nevoie să fie descoperiți și formați pentru a putea face pasul către națională.

„Nu sunt pentru asta. Cred că trebuie să ne facem mai bine treaba, să căutăm în academii, fie că e vorba de provincie sau București. Trebuie să-i descoperim, să-i șlefuim, pentru că avem o mare problemă.

Auzeam că în 2030 lucrurile vor fi mai bune. Nu știu ce argumente sunt pentru asta. Nu mai avem atacanți și fundași centrali care să-ți vină în minte pentru echipa națională”, a declarat Marica.

„Îmi spunea cineva că țara nu stă bine la nimic și nu face notă discordantă nici la fotbal. Suntem corigenți. E la îndemână să-i faci mândri pe români și cu bani puțini. Din păcate, implicarea face diferența”, a mai zis fostul internațional.

Ce așteaptă de la Gică Hagi după cele 4 înfrângeri

În privința naționalei, Marica apreciază că seria de rezultate negative trebuie să determine o reevaluare a selecției și a formulei de start.

Fostul atacant așteaptă schimbări majore din partea lui Gică Hagi, dar consideră necesară și stabilirea unui nucleu de jucători.

„Cred că după acest duș rece de patru meciuri și patru înfrângeri, e clar că Gică Hagi trebuie să reconsidere puțin selecția și alcătuirea primului 11. Mă aștept la schimbări, dar nu majore.

Trebuie să găsim un nucleu și să ne întoarcem la un fotbal simplu. Anumite lucruri pe care le-am încercat nu funcționează. Avem nevoie de un egal și de o victorie să ne revenim și să căpătăm încredere”, a spus Marica.

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