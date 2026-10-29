Reghe, gata să intervină Tehnicianul FCSB ar vrea să salveze fotbalistul intrat pe lista neagră a lui Becali

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) ar plănui să-l convingă pe Gigi Becali să-i ofere o prelungire a contractului unuia dintre veteranii echipei.

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Patronul de la FCSB a dezvăluit, miercuri, că se va despărți de atacantul Arnold Garita, având în plan să aducă întăriri pe mai multe linii în pauză de iarnă.

Laurențiu Reghecampf ar vrea să-l păstreze pe Risto Radunovic

Ajuns la vârsta de 34 de ani, fundașul muntenegrean a fost remarcat de noul tehnician în prima lună de la revenirea pe banca echipei.

Acum, Reghecampf ar plănui să-i propună lui Gigi Becali să prelungească înțelegerea cu Radunovic, cel puțin până la finalul sezonului, informează gsp.ro.

Actualul contract al fotbalistul expiră la finalul anului 2026.

Radunovic a fost titular în ultimele două partide din Superligă, 2-1 cu Voluntari și 4-1 cu Rapid, fundașul evoluând de această dată ca mijlocaș defensiv, reușind să ofere câte o pasă decisivă în fiecare meci.

Noul său rol pare să-l fi impresionat pe Laurențiu Reghecampf, care vrea să poată conta pe el pe tot parcursul sezonului.

FOTO. FCSB - Rapid 4-1 , ultimul meci jucat de echipa lui Reghecampf

Ajuns la FCSB în ianuarie 2021, de la Astra Giurgiu, în schimbul sumei de 400.000 de euro, Radunovic a adunat 241 de apariții în tricoul echipei, reușind 9 goluri și 32 de pase decisive.

Alături de FCSB, fundașul muntenegrean a cucerit două titluri și două Supercupe ale României.

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