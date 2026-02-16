Cel mai dramatic scenariu Finalul sezonului regulat poate aduce 5 echipe la egalitate pe locurile 4-8. Cum s-ar face departajarea

Mai sunt de disputat 3 etape și meciurile de luni din runda a 27-a, însă indiferent de rezultatul de la Hermannstadt - CFR, lupta pentru accesul în play-off e dramatică.

Se poate ajunge ca, la final, nu mai puțin de 5 echipe să termine cu câte 49 de puncte. Rezultatele de care e nevoie pentru acest scenariu nu sunt deloc puțin probabile.

Câte meciuri s-ar juca în ultima etapă în același timp și cum s-ar face departajarea între ele pentru a fi decise cele 3 care ar accede în play-off. Detalii, în rândurile de mai jos.

E, de departe, cea mai atractivă luptă pentru accesul în play-off dintre toate cele care au existat în ultimii 10 ani.

În acest moment, nu mai puțin de 8 echipe au șanse teoretice de a prinde un loc între primele 6.

Cel mai dramatic scenariu

Există posibilitatea, într-un scenariu care presupune rezultate extrem de probabile în ultimele 26 de meciuri rămase de jucat, ca nu mai puțin de 5 formații să termine cu același punctaj, pe locurile 4-8.

E vorba despre CFR, U Cluj, FCSB, FC Argeș și FC Botoșani. Fiecare ar ajunge la 49 de puncte.

Cu ce rezultate s-ar ajunge la acest scenariu

CFR - în ultimele 4 etape (mai are azi de jucat în runda 27) să acumuleze 8 puncte cu Hermmanstadt (deplasare), Petrolul (acasă), Farul (deplasare), Dinamo (acasă)

- în ultimele 4 etape (mai are azi de jucat în runda 27) să acumuleze 8 puncte cu Hermmanstadt (deplasare), Petrolul (acasă), Farul (deplasare), Dinamo (acasă) U Cluj - să facă 4 puncte: remiză la Botoșani, victorie cu Oțelul, eșec la FCSB

- să facă 4 puncte: remiză la Botoșani, victorie cu Oțelul, eșec la FCSB FCSB - are nevoie de punctaj maxim cu Metaloglobus (acasă), UTA (deplasare), U Cluj (acasă)

- are nevoie de punctaj maxim cu Metaloglobus (acasă), UTA (deplasare), U Cluj (acasă) FC Botoșani - să mai adune 7 puncte: remiză cu U Cluj și victorii la Sibiu și acasă cu Petrolul

- să mai adune 7 puncte: remiză cu U Cluj și victorii la Sibiu și acasă cu Petrolul FC Argeș - să facă 6 puncte: victorii cu Farul și Slobozia, ambele acasă, eșec cu Dinamo (deplasare).

Dacă s-ar respecta toate aceste rezultate, atunci cele 5 ar termina la 49 de puncte. Caz în care departajarea s-ar realiza în funcție de configurația clasamentului întocmit pe baza meciurilor directe dintre ele.

Care ar arăta în felul următor:

FC Argeș 16 puncte CFR 12 Botoșani 12 FCSB 10 U Cluj 5

În acest caz, FCSB și U Cluj ar rata play-off-ul, în vreme ce Argeș ar intra de pe locul 4. Piteștenii au o linie de clasament formidabilă în meciurile cu aceste rivale:

2-0 și 1-0 cu FCSB

2-0 și 3-0 cu CFR

1-0 și 1-3 cu U Cluj

1-3 și 0-0 cu Botoșani

Departajarea dintre CFR și Botoșani s-ar face la meciurile directe dintre cele două formații, în care clujenii au avantaj: 3-3 în Gruia, au câștigat 1-0 în Moldova. CFR ar intra de pe locul 5, Botoșani pe 6.

În scenariul descris în rândurile de mai sus, în ultima etapă ar fi cel puțin 4 partide care s-ar juca în același timp:

FCSB - U Cluj

CFR - Dinamo

Botoșani - Petrolul

FC Argeș - Unirea Slobozia

Ultima etapă e programată în weekendul 7-8 martie.

Cine a favorită la pariuri pentru accesul în play-off

Agențiile de pariuri au actualizat cotațiile acordate echipelor pentru a termina pe primele 6 locuri la finalul celor 30 de etape.

Superbet și Betano, cele mai importante case, au aceleași 3 favorite: CFR, U Cluj și FCSB

Cotele pentru accesul în play-off

ECHIPA SUPERBET BETANO CFR 1,17 1,12 U Cluj 1,60 1,50 FCSB 1,50 1,55 Botoșani 2,10 2,25 FC Argeș 4,00 4,50 Oțelul 8,00 4,50 UTA 8,00 5,50

