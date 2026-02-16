„De ce plângi?!” FOTO: Lacrimile lui Bîrligea, după Craiova - FCSB 1-0, nu l-au impresionat: „Fă mai mult pe teren!”

U Craiova - FCSB 1-0. Daniel Bîrligea (25 de ani) nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul derby-ului de duminică seara.

Atacantul a fost autorul celor mai mari ocazii ale campioanei FCSB, iar după fluierul final a fost vizibil afectat de eșecul care ridică iarăși semne de întrebare privind șansele la play-off ale echipei.

U Craiova - FCSB 1-0 . Daniel Bîrligea, în lacrimi la finalul meciului

Imediat după ce arbitrul Marian Barbu a fluierat finalul derby-ului din Bănie, vârful campioanei a fost surprins plângând pe banca de rezerve.

Ulterior, Bîrligea s-a ridicat și a mers alături de colegii săi pentru a saluta galeria care a făcut deplasarea la Craiova, informează digisport.ro.

Basarab Panduru: „De ce plângi?! Fă, mă, mai mult pe teren!”

Lacrimile lui Bîrligea nu l-au impresionat pe Basarab Panduru, care e de părere că atacantul trebuia să ofere mai mult în această întâlnire.

„Mi-a plăcut Craiova, a câştigat pe merit, a fost echipa mai bună. Sigur că, pe final, FCSB a avut două ocazii mari, dar nu era corect rezultatul de egalitate! Craiova a făcut, azi, multe lucruri bune.

Bîrligea de ce plânge?! Pot să mă gândesc că poate de ciudă că n-a dat gol, în rest, nu ştiu. Plânsul ăsta nu îl înghit de nicio formă. Fă, mă, mai mult pe teren, plângi... De ce?! Mai mult nu vreau să comentez despre plânsul ăsta, nu îmi place deloc!”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

5 goluri a reușit Bîrligea în acest sezon de Liga 1, în 19 apariții pentru FCSB

VIDEO. Golul marcat de Assad Al-Hamlawi în U Craiova - FCSB 1-0

