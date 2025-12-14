Riscă să fie exclusă de la baraj FIFA analizează o potențială suspendare pentru naționala care vrea la CM 2026 » Cine i-ar putea lua locul

Surinam riscă să fie exclusă de la barajul intercontinental pentru Campionatul Mondial din 2026.

FIFA analizează o potențială suspendare din cauza unui conflict juridic din cadrul Federației de Fotbal din Surinam (SVB).

Surinam s-a calificat la barajul intercontinental pentru CM 2026, acolo unde o va întâlni, în semifinală, pe Bolivia. Învingătoarea partidei va da peste Irak în lupta pentru un bilet la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Surinam riscă să fie exclusă de la barajul intercontinental

Suspendarea pe care o poate primi naționala vine după ce a izbucnit un conflict în cadrul Federației de Fotbal din Surinam (SVB).

Justiția din Surinam a ordonat înghețarea conturilor federației după mai multe plângeri depuse de grupurile Oldenstam și Kurban, acestea fiind nemulțumite de rezultatele alegerilor forului intern câștigate de John Krishnadath, scrie ole.com.ar.

Problemele din cadrul SVB au atras atenția CONCACAF și FIFA pentru că orice implicare din exterior în administrarea unei federații poate duce la suspendarea imediată a naționalei.

FIFA încă nu ar fi luat o decizie cu privire la o potențială suspendare a Surinamului.

În cazul unei excluderi de la barajul intercontinental, naționala ar putea fi înlocuită cu Guatemala. O altă variantă ar fi ca Bolivia să se califice direct în finala barajului cu Irak.

Mai există posibilitatea ca Honduras să înlocuiască naționala din Surinam datorită coeficientului FIFA și locului 2 pe care s-a clasat în grupa din preliminariile CONCACAF, mai scrie sursa citată.

Barajul intercontinental va avea loc în Mexic, la Guadalajara şi Monterrey, în perioada 26 - 31 martie.

Noua Caledonie/Jamaica vs RD Congo (1)

Bolivia/Surinam vs Irak (2)

Câștigătoarea barajului 2 va evolua la CM 2026 în Grupa I, alături de Franța, Senegal și Norvegia.

Grupele Campionatului Mondial

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

