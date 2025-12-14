Pancu îl vrea la CFR Cluj! Antrenorul din Gruia e fascinat de jucătorul unei rivale din Liga 1: „L-am remarcat de mult timp”
Daniel Pancu
Superliga

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 11:54
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 11:54
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, și-ar dori să-l transfere pe Anderson Ceara (26 de ani) de la Csikszereda.

CFR și Csikszereda s-au întâlnit vineri, în cadrul etapei 20, din Liga 1. Clujenii au câștigat partida cu scorul de 3-1, Andrei Cordea reușind un „hat-trick” ('6, '46, '90+6 pen.).

Pentru ciucani a înscris Bodo ('71), iar Anderson Ceara a bifat toate minutele partidei din Gruia.

Daniel Pancu, interesat de serviciile lui Anderson Ceara

La puțin timp după duelul cu Csikszereda, Pancu a declarat că și-ar dori să-l aibă pe Anderson Ceara la CFR Cluj.

L-am remarcat de mult pe Anderson Ceara, l-am analizat mai multe meciuri, eu unul l-aș dori la echipă”, a declarat Daniel Pancu pentru digisport.ro.

Anderson Ceara a fost adus de echipa pregătită de Robert Ilyeș în 2024, fiind liber de contract după despărțirea de Santos din 2023.

În primul sezon petrecut la Miercurea Ciuc, când Csikszereda era în Liga 2, mijlocașul brazilian a evoluat în 32 de partide, a marcat de 4 ori și a oferit 7 pase decisive.

Evoluțiile sale solide l-au făcut pe Anderson Ceara să fie un jucător de bază pentru Robert Ilyeș.

A promovat cu Csikszereda în prima divizie și a bifat, până acum, 23 de partide în acest sezon, în care a produs 8 goluri: a înscris de 4 ori și a oferit tot atâtea pase decisive.

De-a lungul carierei, Anderson Ceara a mai jucat pentru formații din Brazilia, țara sa natală: Santos, Maringa, Santa Cruz sau Clube de Regatas Brasil.

103 meciuri
și 10 goluri a reușit Anderson Ceara până acum în cariera sa

Daniel Pancu: „Unii nu sunt compatibili cu mine”

Imediat după meciul de vineri cu Csikszereda, Daniel Pancu a anunțat restructurări în ceea ce privește lotul echipei sale.

„Cred că mi-am făcut o imagine apropiată de realitate despre jucători. Normal că sunt unii care nu sunt compatibili cu mine, cu antrenamentele, cu energia mea. Trebuie să dai totul la antrenament și la meci așa îi evaluez pe toți.

Pentru a renunța la jucători și pentru a aduce alții e nevoie de finanțe, aici nu mai e domeniul meu, întrebați conducerea. Nu sunt manager. Jucătorii rămân ai clubului.

La început de săptămână avem 32 de jucători, apoi rămân cu maximum 24. E neplăcut să lași jucători în spatele porții, dăunează atmosferei. Nu sunt zece care pleacă, sunt unii care nici nu sunt trecuți, de care nici nu știți – Kone, Peloggia.

Chiar dacă avem 32 de jucători, sunt 2–3 posturi pe care nu avem dubluri și ar fi important să primesc întăriri acolo”, a spus Pancu la Digi Sport, citat de gsp.ro.

În acest moment, CFR se află pe locul 11 în Liga 1, cu 23 de puncte, în timp ce echipa antrenată de Robert Ilyeș se poziționează pe locul 14, cu 16 puncte.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2FC Botoșani2038
3Dinamo1935
4Universitatea Craiova1934
5FC Argeș2034
6Oțelul Galați2030
7UTA Arad1928
8U Cluj1927
9Farul Constanța1926
10FCSB1925
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești1919
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda2016
15Hermannstadt1912
16Metaloglobus1911

CFR Cluj transfer Daniel Pancu liga 1 csikszereda anderson ceara
