Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui  Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul

Villarreal a anunțat transferul lui Thomas Partey (32 de ani), fotbalist acuzat de viol și agresiune sexuală.

Deși a fost unul dintre fotbaliștii importanți ai „tunarilor”, Partey nu a primit o propunere de prelungire a contractului, părăsind clubul londonez după cinci ani, în această vară.

Thomas Partey, prezentat de Villarreal

Thomas Partey a fost transferat de Villareal, fiind văzut drept un jucător care o poate ajuta în următorul sezon de LaLiga.

Contractul dintre cele două părți se întinde pe perioada unui singur sezon.

El Villarreal CF y @Thomaspartey22 han alcanzado un acuerdo para que el futbolista ghanés se vincule al conjunto groguet de cara a la presente temporada 2025-26.



El jugador se sumará a la dinámica del equipo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/q7XVRHUXvR — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 7, 2025

Conform Transfermarkt, Thomas Partey este cotat la 14 milioane de euro.

Val de reacții negative după prezentarea lui Partey

După ce a anunțat transferul mijlocașului defensiv, Villarreal a fost aspru criticată pentru că a adus la club un fotbalist acuzat de viol și agresiune sexuală.

Thomas Partey a fost pus sub acuzare pentru cinci infracțiuni de viol și o infracțiune de agresiune sexuală, acuzații care l-ar putea trimite pe sportiv după gratii.

Acuzațiile împotriva lui Partey au fost făcute de trei femei, iar procurorii susțin că incidentele au avut loc între 2021 și 2022, anunță news.sky.com.

Două dintre acuzațiile de viol au fost făcute de o femeie, trei acuzații au fost aduse de o a doua femeie, iar acuzația de agresiune sexuală a fost adusă de o a treia femeie.

Fanii grupării spaniole s-au împărțit astfel în două tabere: cei care susțin transferul lui Partey și cei care blamează clubul pentru asocierea cu un personaj controversat.

Suporterii care sunt împotriva transferului jucătorului și-au făcut simțită prezența în spațiul online, unde au creat un hashtag împotriva deciziei clubului: „NoAThomasPartey”.

După ce a văzut reacțiile fanilor, clubul spaniol a emis un comunicat în care a explicat faptul că a ținut cont de prezumția de nevinovăție în cazul lui Partey.

„Clubul este conștient de faptul că jucătorul este implicat în proceduri judiciare. Clubul respectă prezumția sa de nevinovăție ca principiu fundamental”, se arată în comunicat, conform marca.com.

