Impresionați de Șucu Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar"
Dan Șucu. Foto: IMAGO
Impresionați de Șucu Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar"

George Neagu
Publicat: 09.08.2025, ora 11:52
Actualizat: 09.08.2025, ora 11:52
  • Dan Șucu (62 de ani), acționar majoritar la Rapid și la Genoa, este văzut foarte bine în fotbalul italian.
  • Ioan Becali (73 de ani), agent FIFA, a venit cu dezvăluiri despre părerea italienilor referitoare la Șucu, cel care e și președinte la clubul din „Cizmă”.

Dan Șucu a devenit patron la Genoa, formație care a încheiat pe locul 13 sezonul trecut în Serie A, în decembrie 2024. Acesta a cumpărat 77% din acțiunile clubului italian.

Giovanni Becali, despre Dan Șucu: „E văzut foarte bine în Italia”

Ioan „Giovanni” Becali a precizat că italienii au o părere foarte bună despre omul de afaceri.

„Foarte bine, foarte bine văzut. Am vorbit cu mai mulți președinți unde a fost el cu Genoa, unde a jucat în deplasare și cu care s-a întâlnit. Mi-au zis că vorbește italiana aproape la perfecție. Vorbește foarte multe limbi străine. E un om de afaceri.

La început a părut un om de curajos, care bagă niște bani. Italienii nu mai bagă în fotbal. Doar cei crescuți în America bagă bani, cum ar fi la Fiorentina, Palermo.

Ei credeau că dacă s-a dus Șucu acolo suntem gașcă. Eu cu domnul Șucu nu m-am văzut deocamdată. Noi nu am dat mâna până acum. Noi am vorbit la telefon de 3-4 ori.

Șucu e profesionist. Un director sportiv, Marco Ottolini (n.r. – Genoa), mi-a spus că e extraordinar. Și domnul Șucu mi-a zis de Marco că e un băiat extraordinar. Nu se așteptau niciodată ca un român să cumpere o echipă ca Genoa și să se comporte așa”, potrivit fanatik.ro.

Genoa este cotată la 155 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

La clubul patronat de Dan Șucu joacă românul Nicolae Stanciu (32 de ani), internațional cu 81 de selecții pentru naționala României.

