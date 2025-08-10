Tomas Ribeiro (26 de ani), fotbalist dorit de Dinamo, ar putea ajunge în Israel, la Beitar Ierusalim.

Dinamo a negociat cu fundașul portughez, însă discuțiile au intrat în impas din cauza unei sume pe care fotbalistul dorea să o primească la semnarea contractului.

„Câinii” i-ar fi oferit fundașului un salariu lunar de 15.000 de euro.

Tomas Ribeiro negociază cu Beitar Ierusalim

După ce a negociat cu Dinamo, Ribeiro ar urma să ajungă la Beitar Ierusalim. Conform presei din Israel, Ribeiro și Beitar sunt aproape de a ajunge la un acord.

„Beitar Ierusalim încearcă să-și întărească defensiva și este în discuții cu fundașul portughez Tomas Ribeiro, în vârstă de 26 de ani, care s-ar putea alătura echipei prin transfer gratuit” , au transmis jurnaliștii israelieni.

Tomas Ribeiro este impresariat de agenția „Gestifute”, deținută de cunoscutul Jorge Mendes. Acesta l-a reprezentat timp de 19 ani pe Cristiano Ronaldo, iar în prezent are în portofoliu nume precum Lamine Yamal sau Jose Mourinho.

De-a lungul carierei sale, Ribeiro a mai jucat pentru Alta de Lisboa, CAC Pontinha, Belenenses (juniori), B-SAD, Grasshoppers și Vitoria Guimaraes și Farense.

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, Tomas Ribeiro este cotat în acest moment la un milion de euro, sumă pe care Grasshoppers o plătea în anul 2022 pentru a-l transfera pe portughez.

