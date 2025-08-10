- Tomas Ribeiro (26 de ani), fotbalist dorit de Dinamo, ar putea ajunge în Israel, la Beitar Ierusalim.
Dinamo a negociat cu fundașul portughez, însă discuțiile au intrat în impas din cauza unei sume pe care fotbalistul dorea să o primească la semnarea contractului.
„Câinii” i-ar fi oferit fundașului un salariu lunar de 15.000 de euro.
Tomas Ribeiro negociază cu Beitar Ierusalim
După ce a negociat cu Dinamo, Ribeiro ar urma să ajungă la Beitar Ierusalim. Conform presei din Israel, Ribeiro și Beitar sunt aproape de a ajunge la un acord.
„Beitar Ierusalim încearcă să-și întărească defensiva și este în discuții cu fundașul portughez Tomas Ribeiro, în vârstă de 26 de ani, care s-ar putea alătura echipei prin transfer gratuit”, au transmis jurnaliștii israelieni.
Tomas Ribeiro este impresariat de agenția „Gestifute”, deținută de cunoscutul Jorge Mendes. Acesta l-a reprezentat timp de 19 ani pe Cristiano Ronaldo, iar în prezent are în portofoliu nume precum Lamine Yamal sau Jose Mourinho.
De-a lungul carierei sale, Ribeiro a mai jucat pentru Alta de Lisboa, CAC Pontinha, Belenenses (juniori), B-SAD, Grasshoppers și Vitoria Guimaraes și Farense.
Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, Tomas Ribeiro este cotat în acest moment la un milion de euro, sumă pe care Grasshoppers o plătea în anul 2022 pentru a-l transfera pe portughez.