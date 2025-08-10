Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club” +15 foto
Victor Angelescu FOTO: Sport Pictures
Superliga

Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club"

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 10.08.2025, ora 19:00
  • Victor Angelescu (40 de ani), președintele clubului Rapid, a atacat dur schimbarea de regulament efectuată în Liga 1.

Federația Română de Fotbal a anunțat că a aprobat propunerea LPF de modificare a Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice.

Concret, odată cu această modificare, cluburile pot reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Rapid și Craiova, împotriva modificării de regulament

Președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, s-a arătat deranjat de faptul că regula a fost schimbată după ce finanțatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat că a discutat cu Gino Iorgulescu, președintele LPF, pentru a modifica regulamentul.

Mai mult, Angelescu a anunțat că atât Rapid, cât și Universitatea Craiova au cerut suspendarea aplicării noii modificări de regulament.

Angelescu, reacție fermă: „Rapid nu acceptă ca regulile să fie schimbate pentru a favoriza un club”

„Rapid nu acceptă ca regulile campionatului să fie schimbate peste noapte, în plin sezon, pentru a favoriza un singur club. Asta nu e nici fotbal corect, nici respect față de competiție și față de munca tuturor echipelor.

Comitetul de Urgență al FRF a modificat ROAF fără să consulte cluburile și fără o minimă transparență.

S-a schimbat o regulă care era în vigoare de ani de zile, care nu reprezenta o urgență reală, dar va avea efect imediat asupra perioadei de transferuri și a dreptului de joc al jucătorilor.

Cu alte cuvinte: s-a intervenit direct în desfășurarea campionatului.

Când schimbi regulile în timpul jocului, lovești în credibilitatea fotbalului. Când o faci pentru a avantaja pe cineva anume, lovești în fair-play.

Împreună cu cei de la Craiova, am cerut suspendarea imediată a aplicării acestei modificări și reluarea discuțiilor în mod transparent, cu toți participanții la masă.

Dacă nu se va întâmpla asta, vom merge până la capăt, folosind toate căile legale pentru a apăra corectitudinea campionatului.

Nu vreau să fiu înțeles greșit, noi nu ne opunem modernizării sau îmbunătățirii regulamentelor, dar aceste schimbări trebuie făcute transparent, cu participarea tuturor celor implicați și cu respectarea calendarului competițional.

Nu e vorba doar de Rapid sau Craiova. E vorba de fotbalul românesc și de respectul pentru suporteri, pentru munca jucătorilor și pentru spiritul competiției. Dacă pierdem asta, pierdem tot”, a transmis președintele Rapidului, printr-un comunicat.

Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (7).jpeg
Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (7).jpeg

Galerie foto (15 imagini)

Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg Rapid - FC Botoșani FOTO Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+15 Foto
Galerie foto (15 imagini)

FCSB a schimbat regulamentul

Becali susține că a fost contactat de Gino Iorgulescu, după ce șeful LPF a văzut că este nemulțumit de situație.

„Mi-a dat Gino mesaj aseară (n.r. joi). Probabil a văzut meciul cu Drita. Eu sunt prieten cu el. Trece printr-un moment mai greu. Dacă era altul, mă luam eu, dar nici eu nu pot să tac.

Mi-a dat mesaj că încearcă să rezolve problema. Păi, trebuia să rezolve deja, că am avut o discuție pe el.

Păi, dacă l-am trecut la Europa. E jucătorul meu (n.r. Edjouma), am contract de 4 ani cu el, dar trebuie să am contract de 3 zile cu el. E mai puternic contractul făcut de 3 zile decât ăla de 4 ani?”, a spus Gigi Becali, vineri, pentru fanatik.ro.

Federația Română de Fotbal a anunțat în aceeași zi, pe site-ul oficial, că a aprobat propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice:

Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club” Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”

Decizia a fost luată de un Comitet de urgență compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF.

FRF liga 1 rapid REGULAMENT fcsb u craiova victor angelescu
