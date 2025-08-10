„Dați-ne înapoi măcar un vis” Jucătorii Corvinului Hunedoara, banner-manifest pentru construcția noului stadion
„Dați-ne înapoi măcar un vis” Jucătorii Corvinului Hunedoara, banner-manifest pentru construcția noului stadion

alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 19:13
  • Jucătorii Corvinului Hunedoara au intrat pe teren cu un banner prin care cereau demararea construcției noului stadion.
  • Primăria municipiului Hunedoara a făcut și o petiție online, după ce Guvernul României a suspendat temporar investițiile CNI.

Construcția mai multor stadioane din țară au fost sistate, în urma deciziei noului Guvern al României, așa cum a anunțat GOLAZO.ro.

Jucătorii Corvinului au afișat un banner despre noul stadion

Construcția noului stadion al lui Corvinul Hunedoara e momentan sub semnul întrebării, iar clubul a decis să tragă un semnal de alarmă.

Fotbaliștii trupei hunedorene au intrat pe teren în etapa 2 din Liga 2, împotriva Chindiei Târgoviște, cu bannerul:„Pentru tot ce ni s-a luat, dați-ne înapoi măcar un vis: Noul Stadion Corvinul!”.

Primăria Hunedoara a făcut petiție pentru noul stadion

Deși construcția noului stadion a fost anunțată oficial la mijlocul lunii aprilie și aprobată de fostul Guvern al României, lucrările au fost amânate.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis ca lucrările tuturor arenelor sportive ce nu au atins pragul de realizare de minim 50% să fie sistate temporar. Decizia a fost luată pentru a reduce deficitul bugetar al României.

Decizia i-a înfuriat pe suporterii Corvinului Hunedoara și pe edilul orașului, Dan Bobouțanu, care au decis să pornească o petiție online pentru a solicita începerea lucrărilor la noul stadion din Hunedoara.

„Fac un apel şi către parlamentarii judeţului Hunedoara, indiferent de apartenenţa politică. Este momentul să demonstreze cât de mult se luptă pentru acest judeţ uitat cu desăvârşire de cei aflaţi la putere. Să iasă şi să îşi declare public susţinerea pentru această investiţie.

Să-i explice premierului că acest proiect nu este un moft. Să arate că, până acum, celelalte guverne au construit săli de sport, stadioane şi au făcut alte investiţii importante exact în oraşele din care provin cei care ne conduc acum.

Că oprirea investiţiilor prin CNI sau prin Programul «Anghel Saligny» nu reprezintă decât o altă lovitură dată atât cetăţenilor Hunedoarei cât şi firmelor româneşti care s-au angajat să facă aceste lucrări”, menționează primarul în prezentarea petiției online.

  • Până în acest moment, petiția a strâns peste 1.300 de semnături.

Cum va arăta noul stadion al Corvinului Hunedoara

Planul aprobat pentru construcția noului stadion al lui Corvinul Hunedoara necesită o suprafață de 37.207 mp, pe un regim de înălțime de S+P+3E și va avea o capacitate de 10.100 de locuri.

64.000.000 euro
valorează construcția noului stadion din Hunedoara.

Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, prin care să se creeze zone de promenadă și de evenimente, precum și o parcare cu 435 de locuri.

Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice și va fi construit în conformitate cu normele UEFA.

