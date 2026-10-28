Se bat pe pariul lui Hagi! Trei forțe din Portugalia îl urmăresc pe fundașul român » Cota sa a crescut de 10 ori într-un an
Echipa națională. Foto: Sportpictures
Stranieri

Se bat pe pariul lui Hagi! Trei forțe din Portugalia îl urmăresc pe fundașul român » Cota sa a crescut de 10 ori într-un an

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.10.2026, ora 14:31
alt-text Actualizat: 28.10.2026, ora 14:31
  • Tony Strata (22 de ani), fundașul dreapta al celor de la Vitoria Guimaraes, ar fi intrat în atenția a trei dintre cele mai importante echipe din Portugalia.
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Fotbalistul a ajuns la Vitoria Guimarães în vara anului 2025, de la Ajaccio, iar prestațiile sale din campionatul Portugaliei au atras atenția.

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Trei dintre cele mai importante echipe din Portugalia îl urmăresc pe Tony Strata

Benfica și Sporting, cele două rivale din Lisabona, sunt interesate de fundașul în vârstă de 22 de ani. Pe lista echipelor care îl urmăresc se află și Braga.

Cele trei cluburi ar fi cerut deja informații despre situația internaționalului român, pentru un posibil transfer, conform digisport.ro.

Deocamdată, niciuna dintre cele trei formații nu a trimis o ofertă oficială către Vitória Guimarães.

Clubul portughez ar fi dispus să negocieze plecarea lui Strata, însă doar dacă va primi o sumă pe măsura așteptărilor.

4 milioane de euro
este cota de piață a lui Tony Strata, de zece ori mai mare decât în vara anului 2025, când a ajuns la Vitoria Guimaraes și era evaluat la 400.000 de euro

Fundașul mai are contract cu Vitória Guimarães până în vara anului 2029.

Tony Strata, debutat de Gică Hagi la naționala României

În sezonul anterior, Strata a jucat 27 de meciuri la formația portugheză, a marcat un gol și a oferit două pase decisive.

În actuala stagiune, fundașul a bifat 10 partide pentru Vitoria Guimarães și a oferit o pasă de gol.

Strata a debutat la naționala României pe 6 iunie 2026, în amicalul câștigat cu Țara Galilor, scor 2-1, sub comanda lui Gică Hagi.

A doua selecție a venit în partida pierdută cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, din Liga Națiunilor, când a jucat nouă minute.

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