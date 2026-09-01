Tony Strata (21 de ani) și-a recâștigat postul de titular la Vitoria Guimaraes.

Fundașul dreapta român a fost titular pentru a doua etapă consecutivă, chiar în derbyul orgoliilor cu Braga, pierdut cu 0-1, în deplasare, în etapa a 4-a din campionatul Portugaliei.

Strata este una dintre variantele lui Gheorghe Hagi pentru postul de fundaș dreapta al naționalei, care debutează pe 25 septembrie în Liga Națiunilor, la Solna, cu Suedia.

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Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) monitorizează atent „tricolorii” susceptibili de a fi convocați pentru primele partide din Liga Națiunilor.

Tony Strata a redevenit titular la Vitoria Guimaraes

Tony Strata este una dintre variantele certe pentru postul de fundaș dreapta, alături Andrei Rațiu, Andrei Coubiș și Deian Sorescu.

Fotbalistul lui Vitoria Guimaraes a fost convocat de Hagi la primele sale acțiuni din noul mandat, pentru amicalele cu Georgia, 1-1, și Țara Galilor, 2-1, disputate în iunie. Strata a debutat pentru naționala mare în partida cu galezii, fiind introdus în repriza secundă.

Gheorghe Hagi are nevoie ca fotbaliștii pe care îi are în vedere să vină la reunire cu cât mai multe minute în picioare.

România va disputa patru meciuri în 10 zile, în prima serie de partide din noua ediție a Ligii Națiunilor B: Suedia, pe 25 septembrie, la Solna, Bosnia, pe 28 septembrie, pe Arena Națională, Polonia, pe 2 octombrie, la Varșovia, și din nou Suedia, pe 5 octombrie, la București.

O veste bună și una proastă

Gheorghe Hagi are parte de o veste bună și una proastă din Portugalia.

Vestea bună: Tony Strata a revenit în primul „11” al lui Vitoria Guimaraes și a fost integralist pentru a doua partidă consecutivă.

Vestea proastă: fundașul dreapta român a avut o prestație slabă în derbyul cu Braga, pierdut de Vitoria cu 0-1. A primit 6,3 pe Sofascore, printre cele mai mici note ale meciului.

Pasă de gol cu Sporting Lisabona

După ce a fost rezervă în primele două etape ale noului sezon, fundașul dreapta român a revenit ca titular cu Nacional (1-0).

Prestația sa l-a mulțumit pe antrenorul Tiago Margarido, care i-a acordat din nou credit în primul „11”, pentru deplasarea de la Braga, în „Derbiul Minho”, una dintre marile rivalități regionale ale fotbalului portughez.

Internaționalul român venea și după o apariție bună cu Sporting Lisabona (2-3), când a intrat la pauză și a oferit pasa decisivă la golul doi marcat de Alioune Ndoye.

FOTO. Pasa de gol oferită de Tony Strata

Tony Strata a avut viață grea în derby-ul cu Braga

Luni seară, la Braga, „tricolorul” n-a mai fost însă același jucător. Strata a avut viață grea cu brazilianul Gabriel Silva, unul dintre oamenii ofensivi importanți ai echipei Sporting Braga.

Românul a rezistat în multe dintre fazele defensive, dar extrema sud-americană i-a creat probleme în repetate rânduri.

Strata a fost avertizat cu „galben” în minutul 53, după un fault comis asupra lui Silva.

Braga s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Diego Rodrigues în minutul 79, după o acțiune în care Strata și fundașul central din dreapta al lui Vitoria nu au reușit să oprească atacul gazdelor.

Ofensiv, foarte slab

În plan ofensiv, fundașul dreapta român a avut o contribuție redusă.

A încercat să urce și să participe la construcție, dar nu a avut aproape nicio influență în treimea adversă.

A avut câteva centrări imprecise și un șut de la distanță, fără forță.

A fost adversarul suedezului Lagerbielke

Duelul de la Braga a avut însă și o semnificație aparte înaintea duelurilor Suedia - România din 25 septembrie, respectiv 5 octombrie.

Tony Strata a fost adversarul lui Gustaf Lagerbielke, fundașul central suedez din echipa gazdă, titular în reprezentativa lui Graham Potter.

„Fundașul care joacă «cu cuțitul între dinți»”

Strata s-a integrat bine la Vitoria. A Bola nota că fundașul român născut în Franța înțelege bine portugheza și începe să o vorbească, un aspect care îl ajută să se simtă mai sigur pe teren.

Publicația îl descrie drept un jucător discret în afara terenului, dar foarte intens la antrenamente, care „joacă cu cuțitul între dinți”.

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