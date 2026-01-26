Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”

Invitat la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Radu Naum a povestit un episod care l-a marcat.

Naum, editorialist GOLAZO.ro și moderator TV la Digi Sport a rememorat situația dramatică pe care a trăit-o la GSP TV.

Radu Naum povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta”

Hai să vorbim despre momentele mai grele din cariera ta!

Am fost director, la un moment dat, la GSP TV. Înseamnă foarte multă adrenalină, foarte multă responsabilitate. Dar oricum responsabilitatea e în orice faci. Acolo erau niște oameni, după aceea s-au întâmplat și lucruri dramatice în legătură cu situația de acolo … (...)

Când vorbești despre situații dramatice, te referi la momentul când a trebuit să faci niște restructurări la GSP TV, nu?

Ăla a fost dincolo de dramatic. Pentru că aici foarte mulți au sentimente nu foarte bune față de mine, crezând că eu am fost cel care a făcut chestiunea aia. Din ce mi-aduc aminte, dimpotrivă, am încercat să fie cât mai blândă acea decizie



Atunci chiar mi s-a părut deranjant felul în care niște oameni veniți din exterior, de la care te așteptai să negocieze ceva cu sens cu patronatul, se supuneau fără niciun fel de discuții. Erau niște consultanți externi.

Pentru cei care nu știu contextul, e vorba despre GSP TV, televiziune pe care a înființat-o trustul Intact în momentul în care a cumpărat drepturile TV de Liga 1.

În 2008.

Și după câți ani, doi ani…?

Nu, după un an (n.r. s-au făcut disponibilizări). Noi am decolat și ne-am prăbușit direct. Pentru că a venit criza financiară atunci. Oamenii s-au speriat în toate direcțiile.



Construcția aceea care era făcută cu cei de la Digi nu a mai funcționat. Și de acolo au început niște lucruri neplăcute, noi fiind receptorii sau cei care trebuia să punem în aplicare toată această prăbușire. Dar am încercat să fie mai blândă decât ar fi trebuit.



A venit un cetățean (n.r. un consultant angajat de Intact) și mi-a zis de pe azi pe mâine: „Trebuie să dai jumătate din oameni afară”. Erau sute de oameni! Complicat să spui așa ceva. Și era un consultant extren, care era foarte bine plătit.

Și tu spui că o soluție atât de simplistă și atât de brutală putea fi luată de oricine, nu trebuie să aduci pe cineva plătit foarte bine, din afară. Cum s-a încheiat povestea?

S-a încheiat cu oameni care au fost dați afară sau care au părăsit... Dar din fericire RCS-RDS pusese pe picioare DigiSport și erau preluați acolo ușor-ușor (...). După care am plecat și eu, cel puțin din funcție am plecat repede, după ce s-a întâmplat.

Te simțeai ai apăsat de de nereușita care nu ți-a aparținut neapărat ție, ci contextului?

Da. A fost complicat. A fost foarte greu. Să te uiți la oameni, să te uiți în ochii oamenilor, să spui… fără să înțeleagă exact de ce, pentru că dacă s-ar fi întâmplat după 3, 4, 5, 6 ani de zile, exista totuși o perspectivă, o adâncime a poveștii tale și puteai la un moment dat spui „asta e, se mai întâmplă în viață”. Dar abia trecuse o jumătate de an sau ceva de genul acesta.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport