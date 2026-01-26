Alcaraz și dispozitivul care a creat controverse De ce e interzisă brățara inteligentă la Australian Open și detaliul bizar de la alte 3 meciuri

Carlos Alcaraz (22 de ani) a fost nevoit să renunțe la dispozitivul pe care-l purta la mână, înaintea meciului de la Australian Open, cu americanul Tommy Paul.

La fel se întâmplase și cu Aryna Sabalenka, în primul meci la turneul de la Melbourne.

Sportivii de performanță folosesc de multe ori diverse dispozitive care monitorizează date biometrice legate de performanța, recuperarea și sănătatea generală a organismului.

Dispozitivul purtat de Alcaraz și Sabalenka stârnește controverse

Înaintea meciului cu Tommy Paul, Alcaraz a fost rugat de arbitra de scaun să-și dea jos brățara inteligentă pe care o purta la mână. Spaniolul s-a conformat, deși cererea l-a bulversat.

Brățara inteligentă monitorizează recuperarea, efortul fizic și somnul, printre altele.

„Sunt regulile turneului, regulile ATP, regulile ITF, care spun că nu poți să joci cu această brățară la mână.

Este ceva care te ajută să ai mai multă grijă de tine, să-ți controlezi mai bine odihna, antrenamentul, volumul de muncă…

Nu puteam juca cu acest dispozitiv la mână, dar nu e mare lucru. Pur și simplu îl scoți și asta e”, a spus Alcaraz, după ce l-a învins pe Paul, scor 7-6, 6-4, 7-5.

De ce este interzisă brățara inteligentă pe care Alcaraz a purtat-o , totuși la alte 3 meciuri de la AO

Dispozitivul folosit de Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka și alții este o brățară inteligentă pentru sănătate și fitness și este folosită în principal de sportivii profesioniști.

Nu are ecran și monitorizează recuperarea, efortul fizic și somnul, printre altele.

Analizează indicatori precum ritmul cardiac și nivelul de oxigen din sânge.

Mulți s-au întrebat de ce nu poate fi folosită pe teren. Publicația spaniolă AS explică:

„Pentru că, în tenisul profesionist, dispozitivele care facilitează transmiterea de date în afara terenului sau comunicarea externă sunt restricționate pentru a preveni încălcările regulilor de antrenament și riscurile legate de pariuri.

Nu este interzis, de exemplu, să joci cu un ceas care arată ora sau care nu comunică cu alte dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile, tabletele sau computerele, cum ar fi cel pe care îl purta mereu Rafa Nadal, de exemplu.

În ciuda regulii, Alcaraz jucase cu brățara în cele trei meciuri anterioare de la Australian Open, împotriva lui Adam Walton, Yannick Hanfmann și Corentin Moutet, mai notează sursa citată.

„Datele nu sunt steroizi! Dispozitivul e aprobat de ITF”

Momentul a stârnit discuții aprinse. Fondatorul și CEO- ului Whoop, compania care produce dispozitivul portabil, susține că este permis să concurezi cu brățara.

Ridicol! Whoop este aprobat de Federația Internațională de Tenis pentru utilizare în timpul meciurilor și nu prezintă niciun risc pentru siguranță. Lăsați sportivii să-și măsoare corpurile! Datele nu sunt steroizi! Will Ahmed, CEO Whoop

„Whoop a fost creat pentru sportivi. Așadar, atunci când utilizarea sa este autorizată în joc, să elimini aceste informații este ca și cum le-ai cere sportivilor să joace pe nevăzute.

Whoop consideră că sportivii au dreptul fundamental de a-și înțelege propria performanță și sănătate, inclusiv în timpul competițiilor la evenimente precum Australian Open.

Dispozitivul este aprobat de Federația Internațională de Tenis pentru utilizarea în joc și nu prezintă riscuri de siguranță, corectitudine sau competiție.

Blocarea accesului la datele personale de sănătate nu protejează sportul. Whoop va continua să sprijine sportivii și membrii noștri în apărarea dreptului lor la datele lor”, se arată în comunicatul companiei.

