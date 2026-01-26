Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale

Robert Moreno (48 de ani) a fost concediat de Sochi în septembrie 2025, lăsând echipa la coada clasamentului, iar acum presa din Rusia dezvăluie detalii surprinzătoare din mandatul ibericului.

Andrei Orlov, fostul director al clubului, a dezvăluit cum construia antrenorul spaniol echipa de start: cu ajutorul ChatGPT!

Robert Moreno a stat aproape 2 ani la Sochi și a avut parte de tot felul de emoții: a retrogradat cu echipa în mai 2024, dar a promovat un an mai târziu.

A câștigat un singur punct în primele 7 etape de la revenirea în prima ligă din Rusia și a fost demis de Sochi în septembrie 2025.

Antrenor ChatGPT: Robert Moreno a pregătit-o pe Sochi cu ajutorul inteligenței artificiale și a eșuat!

Acum, Andrei Orlov , fostul director al clubului rus, spune în presa din țara natală că spaniolul folosea inteligența artificială (IA) pentru a alcătui primul 11.

Mai mult, Moreno ar fi folosit ChatGPT și la schimbări, dar și în pregătirea echipei.

Ibericul ar fi ajuns până acolo încât să planifice deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru o călătorie la Khabarovsk i-ar fi lăsat pe jucători nedormiți timp de 28 de ore.

I-a scos pe jucători la antrenament la ora 7 dimineața, cu două zile înainte de meci, și a cerut ca aceștia să stea treji timp de 28 de ore încontinuu.

„Când ne pregăteam pentru o călătorie la Khabarovsk, Robert a spus: «Am stabilit totul. Am configurat toți parametrii călătoriei în ChatGPT».

L-am întrebat: «Robert, totul este grozav, dar când vor dormi băieții?».

Jucătorii nu au înțeles de ce trebuia să ne trezim la cinci dimineața și să ne antrenăm la șapte.

Îl aveam în echipă pe Oleg Kozhemyakin, care jucase un an pentru SKA (Khabarovsk) chiar înainte de Soci. Moreno nici măcar nu s-a consultat cu el.

În cele din urmă, am respectat programul creat de ChatGPT”, povestește Orlov, conform presei din Spania.

A găsit atacant cu ajutorul ChatGPT! A eșuat din nou!

Moreno a apelat la ChatGPT și pentru a face transferuri. L-au adus pe kazahul Artur Shushenachev (27 de ani), dar lucrurile nu au mers conform planului. „Pentru Moreno, chatGPT a devenit unul dintre principalele sale instrumente de lucru”, se plânge Orlov .

Vara trecută, căutam un atacant, și trebuia să alegem între Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin și Artur Shushenachev. Moreno a introdus datele lor din Wyscout în ChatGPT. Shushenachev a ieșit ca fiind cel mai bun, conform GPT. Andrei Orlov

Shushenachev nu a reușit să marcheze niciun gol în 10 meciuri.

Robert Moreno a fost interimar la naționala Spaniei, după ce Luis Enrique a fost nevoit să ia o pauză când fiica sa, Xana, s-a îmbolnăvit grav.

După 9 meciuri, șapte victorii și două remize, înainte de Euro 2020, Luis Enrique a revenit la națională și l-a l-a demis pe Moreno din staff-ul său, numindu-l „lipsit de loialitate” și „prea ambițios” pentru că a vrut să antreneze Spania la Euro 2020.

După despărțirea de Sochi, Moreno e încă fără echipă. De-a lungul carierei, în afară e Sochi și naționala Spaniei, Moreno le-a mai pregătit pe Monaco și Granada

Cum se apără Robert Moreno: „Am folosit ChatGPT pentru a traduce din rusă în spaniolă”

Robert Moreno spune că nu a avut o relația cordială cu Orlov și acesta ar fi motivul pentru care directorul sportiv ar fi fost destituit cu mult înainte ca Moreno să plece de la Sochi:

„Sursa acestor informații este un fost director al clubului cu care am avut divergențe profesionale care au dus la plecarea sa. Nu există nicio declarație oficială din partea FC Sochi care să confirme această versiune.

Nu am folosit niciodată ChatGPT sau vreo inteligență artificială pentru a pregăti meciuri, a decide formațiile sau a alege jucători. Este complet fals.

Ceea ce am făcut în câteva ocazii a fost să-l folosesc pentru traduceri din rusă în spaniolă, o limbă pe care nu o vorbesc fluent. Dar asta nu are nicio legătură cu deciziile sportive.

Cariera mea în fotbal a început tocmai cu analiza datelor și a imaginilor. Este specializarea mea și ceea ce a făcut diferența în primele mele zile ca antrenor.

Ca orice staff tehnic profesionist, folosim instrumente analitice: GPS, Wyscout, video, platforme de scouting. Tehnologia ajută la procesarea mai rapidă a informațiilor, dar staff-ul tehnic ia întotdeauna deciziile sportive”.

Transferul lui Shushenachev a fost un proces convenit de club, directorul sportiv și întregul staff medical. Jucătorul a marcat în Cupă și apoi a suferit o accidentare care i-a afectat viitorul în echipă, așa cum se întâmplă la orice club. Dar nu cunoșteam piața kazahă, așa că propunerea a venit de la directorul sportiv Robert Moreno

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport