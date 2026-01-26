Omul lui Trump i-a lăsat mască Șeful FBI a vrut să fugă de ședința cu directorul MI5 ca să vadă un meci din Premier League!

Kash Patel (45 de ani), directorul FBI, ar fi vrut să meargă la meciuri de fotbal din Premier League în loc să participe la întâlnirile cu aliații internaționali, inclusiv cu directorul MI5 din Marea Britanie, Ken McCallum.

Kash Patel a fost numit director al FBI pe 21 februarie 2025, la o lună după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă, în al doilea mandat de președinte al SUA.

Șeful FBI a vrut să fugă de ședința cu directorul MI5 ca să vadă un meci din Premier League!

New York Times, citat de The Independent, scrie că, în luna mai a anului trecut, la Londra, Patel n-ar fi dorit să participe la ședințele cu aliații internaționali ai Statelor Unite, printre ei și directorul MI5, organizația similară din Marea Britanie.

Ar fi vrut să dea întâlnirile de la Five Eyes Conference (Conferința celor 5 ochi), care reunește serviciile secrete din SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă) pentru a merge la meciuri din Premier League, să se dea cu ski-jetul și să meargă la un tur al orașului cu elicopterul.

La scurt timp după ce informațiile au apărut în presă, Casa Albă a emis un comunicat prin care a descris afirmațiile drept „regurgitări de narative false”.

Kash Patel, mare fan Liverpool

Patel a apărut la mai multe audieri în Senatul american purtând o cravată în culorile lui Liverpool, cu sigla „cormoranilor”.

De asemenea, a postat pe rețeaua X despre sprijinul său pentru echipă, evidențiind în special câștigarea titlului din Premier League de către formația lui Arne Slot, în aprilie anul trecut.

Kash Patel și crava cu însemnele celor de la Liverpool/ Foto: IMAGO

Pe lângă dorința sa de a urmări fotbalul din Premier League, articolul din New York Times include o serie de acuzații conform cărora primul an al lui Patel la conducerea FBI a dus la schimbări radicale, despre care surse susțin că au făcut Statele Unite mai puțin sigure.

Se presupune că Patel ar fi acordat prioritate planificării postărilor pe rețelele sociale pentru el însuși, pentru fostul adjunct Dan Bongino și pentru biroul regional din Salt Lake City, în momentele imediat după asasinarea activistului de Charlie Kirk, în timp ce înalți conducători și birouri regionale încercau să informeze oficialii despre situație.

