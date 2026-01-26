Omul lui Trump i-a lăsat mască Șeful FBI a vrut să fugă de ședința cu directorul MI5 ca să vadă un meci din Premier League!
Kash Patel/ Foto: IMAGO
Campionate

Omul lui Trump i-a lăsat mască Șeful FBI a vrut să fugă de ședința cu directorul MI5 ca să vadă un meci din Premier League!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 10:04
  • Kash Patel (45 de ani), directorul FBI, ar fi vrut să meargă la meciuri de fotbal din Premier League în loc să participe la întâlnirile cu aliații internaționali, inclusiv cu directorul MI5 din Marea Britanie, Ken McCallum.

Kash Patel a fost numit director al FBI pe 21 februarie 2025, la o lună după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă, în al doilea mandat de președinte al SUA.

Gloria Bistrița - Gyor 22-27 Elevele lui Carlos Viver au condus la pauză, dar au pierdut la scor în fața campioanei Europei
Citește și
Gloria Bistrița - Gyor 22-27 Elevele lui Carlos Viver au condus la pauză, dar au pierdut la scor în fața campioanei Europei
Citește mai mult
Gloria Bistrița - Gyor 22-27 Elevele lui Carlos Viver au condus la pauză, dar au pierdut la scor în fața campioanei Europei

Șeful FBI a vrut să fugă de ședința cu directorul MI5 ca să vadă un meci din Premier League!

New York Times, citat de The Independent, scrie că, în luna mai a anului trecut, la Londra, Patel n-ar fi dorit să participe la ședințele cu aliații internaționali ai Statelor Unite, printre ei și directorul MI5, organizația similară din Marea Britanie.

Ar fi vrut să dea întâlnirile de la Five Eyes Conference (Conferința celor 5 ochi), care reunește serviciile secrete din SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă) pentru a merge la meciuri din Premier League, să se dea cu ski-jetul și să meargă la un tur al orașului cu elicopterul.

La scurt timp după ce informațiile au apărut în presă, Casa Albă a emis un comunicat prin care a descris afirmațiile drept „regurgitări de narative false”.

Kash Patel, mare fan Liverpool

Patel a apărut la mai multe audieri în Senatul american purtând o cravată în culorile lui Liverpool, cu sigla „cormoranilor”.

De asemenea, a postat pe rețeaua X despre sprijinul său pentru echipă, evidențiind în special câștigarea titlului din Premier League de către formația lui Arne Slot, în aprilie anul trecut.

Kash Patel și crava cu însemnele celor de la Liverpool/ Foto: IMAGO Kash Patel și crava cu însemnele celor de la Liverpool/ Foto: IMAGO
Kash Patel și crava cu însemnele celor de la Liverpool/ Foto: IMAGO

Pe lângă dorința sa de a urmări fotbalul din Premier League, articolul din New York Times include o serie de acuzații conform cărora primul an al lui Patel la conducerea FBI a dus la schimbări radicale, despre care surse susțin că au făcut Statele Unite mai puțin sigure.

Se presupune că Patel ar fi acordat prioritate planificării postărilor pe rețelele sociale pentru el însuși, pentru fostul adjunct Dan Bongino și pentru biroul regional din Salt Lake City, în momentele imediat după asasinarea activistului de Charlie Kirk, în timp ce înalți conducători și birouri regionale încercau să informeze oficialii despre situație.

Citește și

Tensiuni în Belgia VIDEO. Fanii fostei echipe antrenate de Mircea Rednic au intrat cu forța în vestiarul favoriților
Campionate
19:49
Tensiuni în Belgia VIDEO. Fanii fostei echipe antrenate de Mircea Rednic au intrat cu forța în vestiarul favoriților
Citește mai mult
Tensiuni în Belgia VIDEO. Fanii fostei echipe antrenate de Mircea Rednic au intrat cu forța în vestiarul favoriților
De ce a lipsit Dan Șucu FOTO. Unde a fost patronul Rapidului în ziua în care giuleștenii l-au prezentat pe Moruțan
Superliga
19:12
De ce a lipsit Dan Șucu FOTO. Unde a fost patronul Rapidului în ziua în care giuleștenii l-au prezentat pe Moruțan
Citește mai mult
De ce a lipsit Dan Șucu FOTO. Unde a fost patronul Rapidului în ziua în care giuleștenii l-au prezentat pe Moruțan

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
Premier League donald trump fbi Kash Patel
Știrile zilei din sport
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Superliga
10:29
„De departe cel mai bun din România!” Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Citește mai mult
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Tenis
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Citește mai mult
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Stranieri
11:07
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Citește mai mult
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Superliga
10:01
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Citește mai mult
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:37
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”: „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”:  „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
12:01
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
12:07
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Formula 1
10:48
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Citește mai mult
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Nationala
09:37
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Campionate
10:26
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Citește mai mult
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Superliga
26.01
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Citește mai mult
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
27.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share