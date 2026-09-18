Top weekend matches #6 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 19-20 septembrie
Cristi Chivu și Gian Piero Gasperini, înaintea unui Roma - Inter foarte așteptat în Serie A. Foto: Imago
Campionate

Top weekend matches #6 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 19-20 septembrie

alt-text Theodor Jumătate , Răzvan Teodorescu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 09:49
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 09:49
  • Avem cinci propuneri foarte bune pentru acest weekend în fotbalul european și în Liga 1. Hai să le vedem!
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Începem seria recomandărilor cu un joc de intensitate maximă în Premier League.

  • Sâmbătă, de la ora 17:00, se joacă Brighton - Arsenal.

Campioana Arsenal a început excelent și acest sezon, e prima și acum în Anglia, după patru etape.

Echipa lui Arteta, cu jucători de 1,3 miliarde, are cea mai rezistentă apărare: un singur gol primit.

Joacă însă în acest weekend pe terenul lui Brighton, care are cel mai puternic atac din Premier (13 reușite), deși lotul său valorează de două ori mai puțin decât Arsenal.

  • Tot sâmbătă avem și o ciocnire la vârf în Serie A, Roma - Inter, de la ora 19:00.

Marea confruntare a Italiei. Locul 1 cu locul 2. Singurele echipe care au câștigat toate punctele puse în joc.

Veteranul Gasperini, 68 de ani, se bazează pe cuplul șoc Dybala-Malen.

Cristi Chivu, revelația sezonului trecut în Italia, a câștigat ambele meciuri ale nerazzurrilor contra Romei în Serie A, 1-0 (d) și 5-2 (a). Foto: Imago Cristi Chivu, revelația sezonului trecut în Italia, a câștigat ambele meciuri ale nerazzurrilor contra Romei în Serie A, 1-0 (d) și 5-2 (a). Foto: Imago
Cristi Chivu, revelația sezonului trecut în Italia, a câștigat ambele meciuri ale nerazzurrilor contra Romei în Serie A, 1-0 (d) și 5-2 (a). Foto: Imago

Cristi Chivu, 45 de ani, campion și învingător al Cupei Italiei, riscă, dar și câștigă până acum.

  • Ne mutăm în Turcia, cu Trabzonspor - Galatasaray, la 20:00.

Campionii ultimelor patru sezoane în Super Lig, „leii” din Istanbul vor să devoreze și acum Turcia, mai ales după transferul lui Rafa Leao. Sunt primii după cinci etape.

Joacă la Trabzon, echipă care i-a luat pe Salah și Fabinho, dar care a pierdut două din ultimele trei meciuri, antrenorul Fatih Tekke fiind demis.

  • Încheiem sâmbătă cu duelul de foc al Ligii 1, U Craiova - FCSB, de la 20:30. 

Campioana alb-albastră și-a revenit și se menține aproape de Dinamo, la doar trei puncte în spatele liderului.

După două victorii consecutive fără gol primit, 4-0 cu U Cluj și 1-0 cu Corvinul, Craiova așteaptă acasă FCSB.

Craiova a învins FCSB la ultimul meci acasă, 1-0 în campionat. Foto: Sport Pictures Craiova a învins FCSB la ultimul meci acasă, 1-0 în campionat. Foto: Sport Pictures
Craiova a învins FCSB la ultimul meci acasă, 1-0 în campionat. Foto: Sport Pictures

Roș-albaștrii au achiziționat tot ce au găsit mai bun, Drăguș, Muhar, Korenica, totuși situația rămâne complicată. Vin după patru etape fără victorie, un egal și trei înfrângeri.

Să vedem ce propunere interesantă are și duminică!

  • Ultima recomandare este din Spania, derbyul Madridului, Atletico - Real, de la ora 17:15.

Atletico a câștigat clar ultima confruntare cu „los blancos” acasă, în LaLiga. A fost 5-2 în urmă cu un an.

Acum însă va fi mult mai dificil. Echipa lui Simeone e departe de capacitatea maximă.

BMV-ul Madridului blanco. Foto: Imago BMV-ul Madridului blanco. Foto: Imago
BMV-ul Madridului blanco. Foto: Imago

Cu un trident extraordinar, BMV, Bellingham-Mbappe-Vinicius, Real vrea trei puncte, dar nu uită că a suferit în toate deplasările din acest sezon.

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro, spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

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