Cine poate detrona Inter Echipa care a început mai bine decât campioana lui Chivu: „Nu renunță niciodată”. Se apropie duelul direct

Cristi Chivu a trecut de obstacolul Napoli (3-2), dar marea rivală pentru acest sezon de Serie A e AS Roma.

Echipa lui Gian Piero Gasperini tocmai a învins-o pe Atalanta în același stil ca Inter și e prima în clasament.

Ce a făcut bine și ce a spus Gasperini. Când e marea confruntare de pe „Olimpico”.

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Inter Milano e campioana și câștigătoarea Coppei Italia. Și tocmai a trecut de Napoli, 3-2, după 0-2 în repriza a doua.

Cristi Chivu a depășit un blocaj psihic, duelurile directe cu principalele adversare în lupta pentru titlu, pentru că nu învinsese Napoli sezonul trecut (1-3, 2-2), dar altă echipă se profilează marea rivală în această ediție de Serie A: AS Roma.

Roma are atac mai eficient și apărare mai rezistentă decât Inter

După primele trei etape, giallorossii stau chiar mai bine decât nerazzurrii. Locul 1, cu trei victorii și golaveraj peste cel al milanezilor.

4-0 cu Fiorentina (a), 4-0 cu Lecce (d), 2-1 cu Atalanta (a).

10 goluri a înscris Roma în trei meciuri de campionat, primind unul singur. Inter are 8-3

Veteranul Gian Piero Gasperini, 68 de ani, un antrenor experimentat considerat printre liderii tehnicienilor italieni, are până acum atac mai eficient și apărare mai rezistentă decât Chivu.

Gasperini: „Roma are mai multă calitate acum”

A câștigat ultimul meci, 2-1 cu Atalanta, exact ca Inter cu Napoli. Roma a fost condusă, reușind să întoarcă rezultatul. A fost și mai palpitant, romanii marcând cele două goluri în final, Hermoso (90) și Soule (90+3).

Gasperini, unul dintre marii antrenori ai momentului în Serie A. Foto: Imago

Și Gasperini a făcut înlocuiri inspirate, precum Chivu. Mai ales Soule, care a decis meciul în prelungiri.

Ce a observat tehnicianul? „Avem mai multă calitate acum”, a declarat el, potrivit Gazzettei dello Sport.

Se bazează mai ales pe cuplul Dybala - Malen, cel mai bun pasator (4) și golgheterul (5), deși ei nu au mai ieșit în prim-plan contra Atalantei.

Asemenea victorii arată că echipa crede în ea și că există multă calitate Gian Piero Gasperini, antrenor AS Roma

Cel care a decis victoria Romei: „Suntem incredibil de uniți”

Argentinianul Matias Soule anunță: „Această Roma nu renunță niciodată”. Vrem să jucăm mai bine decât sezonul precedent. Și mai avem ceva în plus. Suntem incredibil de uniți”.

485 de milioane valorează lotul actual al Romei (Transfermarkt), mult sub cel al Interului, evaluat la 730,3 milioane, cel mai scump din Serie A

Meciul direct Roma - Inter se apropie. Se va juca exact înaintea pauzei dedicate naționalelor.

Pe 19 septembrie, „Olimpico” se va deschide pentru ciocnirea tânărului Chivu (45 de ani) cu veteranul Gasperini (68).

Victoria Romei cu Atalanta

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