Tragedie în vacanță Ex-triatlonistul a murit înecat la 38 de ani: „Oamenii nu sunt familiarizați cu apele din această zonă”
Korwin avea 38 de ani, era căsătorit și avea doi copii
Diverse

Tragedie în vacanță Ex-triatlonistul a murit înecat la 38 de ani: „Oamenii nu sunt familiarizați cu apele din această zonă”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 17:43
  • Spencer Korwin, fost sportiv care a reprezentat Statele Unite în competițiile internaționale de triatlon, a murit înecat în timpul unei vacanțe petrecute alături de familie pe Shelter Island, în statul New York.
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Korwin avea 38 de ani, era căsătorit și avea doi copii.

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Bărbatul, originar din Manhattan, se afla împreună cu soția și cele două fiice, în vârstă de 4, respectiv 1 an, la hotelul The Pridwin, o unitate de lux din zonă, scrie nypost.com.

Miercuri dimineață, cu puțin înainte de ora 8:00, fostul triatlonist a traversat strada din apropierea hotelului și a intrat în apa Shelter Island Sound pentru a înota. Pentru că nu s-a mai întors, familia a alertat autoritățile, iar Korwin a fost dat dispărut.

Poliția a demarat o operațiune amplă de căutare, la care au participat mai multe structuri locale, precum și Garda de Coastă a Statelor Unite. După mai multe ore de intervenție, o echipă de scafandri din Southold i-a găsit trupul sub apă, în apropierea pontonului hotelului de unde intrase în apă.

Spencer Korwin, fost reprezentant al SUA la Mondialele de triatlon

Autoritățile consideră, la acest moment, că decesul a fost provocat de o înec accidental. Cauza și modalitatea oficială a morții urmează însă să fie stabilite de Suffolk County Medical Examiner’s Office.

Potrivit martorilor locali, condițiile meteo erau bune în dimineața în care Korwin a intrat în apă și nu existau semne evidente ale unor condiții deosebite.

„Nu a fost nimic neobișnuit. Nu era ceață și nu era nimic rău”, a declarat John Kirincic, responsabilul ambarcațiunii Marine One din cadrul Southold Town Police Department.

Korwin a absolvit Syracuse University în 2010, iar doi ani mai târziu a reprezentat Statele Unite la Campionatele Mondiale de triatlon desfășurate la Auckland, în Noua Zeelandă. Ulterior, a continuat să rămână implicat în domeniul sportului și al pregătirii fizice.

Cariera sportivă, continuată prin proiecte de fitness și sănătate

Fostul triatlonist a fost timp de cinci ani sportiv sponsorizat de Gatorade. În 2020, a administrat și o tabără sportivă în aer liber destinată copiilor, în Southampton, pe perioada verii.

În 2021, Korwin a fondat Korwin Health & Wellness, o companie axată pe fitness personalizat și sănătate holistică. Proiectul său urmărea să creeze programe individualizate de nutriție și pregătire, adaptate stilului de viață al clienților.

Vestea morții sale a provocat reacții în comunitatea în care trăia. O campanie de strângere de fonduri a fost lansată pentru soția sa și cele două fiice, iar apropiații au transmis un mesaj despre impactul pe care l-a avut Korwin asupra celor din jur.

„Spencer a fost un soț, tată, fiu, frate și prieten iubit.”

„A fost soarele în jurul căruia au orbitat atât de multe dintre viețile noastre, iar pierderea lui este resimțită profund de toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit.”

Avertisment privind siguranța în apele din Shelter Island

Moartea fostului triatlonist a readus în atenția localnicilor riscurile asociate înotului în apele din apropierea insulei, mai ales în perioada aglomerată a weekendului de Labor Day.

Locuitorii au atras atenția că persoanele care nu cunosc zona pot subestima efectele mareelor, curenților și traficului ambarcațiunilor.

„Oamenii nu sunt familiarizați cu apele din această zonă”, a declarat Laurie Eckardt, o localnică.

Șeful poliției din Shelter Island, Jim Read, a explicat că zona din apropierea hotelului Pridwin nu este considerată, în mod obișnuit, una deosebit de periculoasă, însă condițiile din apele deschise trebuie luate întotdeauna în calcul.

„Acestea sunt ape deschise, unde mareele, curenții și traficul ambarcațiunilor sunt întotdeauna factori care trebuie luați în considerare.”

Ceremonia funerară a lui Spencer Korwin este programată pentru duminică după-amiază, la Temple Israel din Manhattan.

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