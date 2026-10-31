„Dacă joci, facem prăpăd!” Cum au fost păcălite casele de pariuri din Turcia de un om care controla sistemul din interior
Cum au fost păcălite casele de pariuri din Turcia de un om care controla sistemul din interior (Foto: IMAGO)
Campionate

„Dacă joci, facem prăpăd!” Cum au fost păcălite casele de pariuri din Turcia de un om care controla sistemul din interior

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 12:24
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 12:25
  • Opt persoane au fost trimise în judecată de procurorii din Istanbul, fiind suspectate că au pus la punct o metodă de manipulare a platformelor de pariuri sportive live.
  • Potrivit anchetatorilor, activitatea grupării ar fi provocat operatorilor autorizați din Turcia pierderi estimate la aproximativ 222.000 de euro.
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Principalul suspect în acest dosar este O.B., fost angajat al companiei Spordata, unde ocupa funcția de analist de date.

Firma furnizează informații sportive și servicii de infrastructură operațională pentru operatorii legali de pariuri din Turcia.

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Fraudă cu pariuri în Turcia: cotele, întârziate intenționat

Suspectul s-ar fi folosit de accesul profesional la sistem pentru a întârzia deliberat, cu aproximativ 7 secunde, actualizarea cotelor în timp real în timpul unor partide de tenis și volei, scrie haberler.com.

Intervalul creat artificial le-ar fi permis suspectului și persoanelor care colaborau cu el să parieze cunoscând deja scorul real al evenimentelor sportive.

Aceștia își deschiseseră conturi pe platformele de pariuri și puteau astfel să profite de informațiile care nu erau încă reflectate în cotele afișate publicului.

Potrivit anchetei, mecanismul le-a oferit un avantaj nejustificat și a produs prejudicii financiare atât companiei Spordata, cât și operatorilor de pariuri care utilizau serviciile acesteia.

Mesajele de pe WhatsApp: „Eu gestionez sistemul chiar acum”

O parte importantă a probatoriului este reprezentată de conversațiile purtate de O.B. cu presupusii săi colaboratori prin intermediul aplicației WhatsApp.

Din mesajele analizate de anchetatori reiese că suspectul le-ar fi transmis acestora asigurări că operațiunea se desfășoară conform planului:

  • „Vom face bani buni”
  • „Dacă joci, facem prăpăd”
  • „Eu gestionez sistemul chiar acum”

În timpul primelor audieri, O.B. ar fi susținut că nu cunoaște modul de funcționare al sistemului și că nu a purtat discuții referitoare la o asemenea activitate.

Declarațiile sale au fost însă contrazise de dovezile digitale obținute în cadrul investigației. În luna iulie, acesta a fost reținut de autorități.

Tranzacții de 3,55 milioane de euro în conturile suspectului

Investigația a scos la iveală mișcări importante de bani în conturile fostului analist.

Potrivit verificărilor realizate de unitatea turcă specializată în combaterea infracțiunilor financiare, valoarea totală a sumelor transferate în și din conturile acestuia s-a ridicat la aproximativ 3,55 milioane de euro.

În urma intervențiilor desfășurate de poliție la Istanbul, autoritățile au identificat și reținut alte opt persoane despre care se presupune că ar fi avut legături cu mecanismul fraudulos. Acestea sunt cercetate penal în cadrul dosarului.

Autoritățile din Turcia intensifică lupta împotriva pariurilor ilegale

Ancheta privind manipularea cotelor live face parte dintr-o campanie mai amplă a autorităților din Turcia împotriva activităților ilegale de jocuri de noroc.

Într-o investigație derulată luna trecută în opt provincii, oamenii legii au identificat operațiuni financiare suspecte în valoare de aproximativ 328 de milioane de euro, despre care se consideră că ar avea legătură cu o rețea clandestină de pariuri.

Ministerul de Interne de la Ankara a transmis că acțiunile împotriva platformelor ilegale de pariuri online vor continua, obiectivul fiind inclusiv împiedicarea introducerii în sistemul bancar a banilor proveniți din activități infracționale.

În contextul acestei campanii, ministrul de interne Mustafa Çiftçi a descris fenomenul pariurilor ilegale drept „o plagă care corupe societatea”.

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