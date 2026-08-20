Turcia, noua Arabia Saudită Super Lig, destinația preferată a vedetelor. Rafa Leao, 6 ore de negocieri pentru transferul de la AC Milan la Galatasaray

Rafael Leao (27 de ani) poate fi următorul nume mare care ajunge în Super Lig. Galatasaray este, în acest moment, clubul din Turcia cel mai aproape de a obține semnătura portughezului, iar AC Milan i-a fixat prețul: 50 de milioane de euro plus bonusuri.

Jorge Mendes, impresarul lui Leao, a avut, miercuri, 6 ore de negocieri cu AC Milan pentru a stabili viitorul superstarului.

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Turcia începe să ocupe locul pe care Arabia Saudită l-a lăsat liber în fotbalul mondial, după ce mai multe vedete ca Romelu Lukaku, Mohamed Salah, Leroy Sane sau Dusan Vlahovic au ales să-și continue cariera în Super Lig.

Cel mai nou nume vehiculat pentru un transfer în Turcia e Rafa Leao, de la AC Milan.

Jorge Mendes, 6 ore de negocieri cu AC Milan pentru Rafa Leao, dorit de Galatasaray

Super Lig nu are forța financiară a Arabiei Saudite, însă dispune de o cultură fotbalistică autentică, cluburi istorice și o combinație din ce în ce mai atractivă între bani și competiție.

Rafa Leao se află în centrul unei operațiuni complicate de mercato. Nu-și mai dorește să continue la AC Milan, iar clubul e dispus să-l lase să plece, pentru că nu-l mai consideră o piesă esențială și ar fi o sursă importantă de venit.

Miercuri, Jorge Mendes, agentul fotbalistului, a petrecut aproximativ 6 ore la Casa Milan, într-o rundă de discuții care a vizat viitorul atacantului.

Potrivit Gazzetta dello Sport, Mendes caută o ofertă care să satisfacă pretențiile clubului italian, în timp ce Galatasaray este în acest moment cea mai apropiată de o eventuală înțelegere.

AC Milan cere 50 de milioane de euro plus bonusuri, iar turcii sunt dispuși să treacă de pragul de 40 de milioane, susține jurnalistul italian specializat în mercato, Gianluca Di Marzio, dar încă nu au ajuns la suma solicitată.

Turcia, noua destinație căutată de vedete

Galatasaray și Fenerbahce au atras, în ultimii ani, nume capabile să schimbe statutul unei echipe și, mai nou, imaginea unei întregi competiții.

Victor Osimhen este deja una dintre figurile centrale ale proiectului Galatasaray, după ce a marcat 43 de goluri în campionat în primele două sezoane în Turcia.

Mohamed Salah, Romelu Lukaku, Leroy Sane (Galatasaray), Leandro Trossard (Beșiktaș), Nathan Ake (Fenerbahce), Mason Greenwood (Fenerbahce), N'Golo Kante (Fenerbahce) și Dusan Vlahovic (Beșiktaș) sunt alte nume mari care au ales Super Lig.

Mohamed Salah este cea mai recentă lovitură dată de campionatul turc, după ce egipteanul a semnat cu Trabzonspor.

Salah ar urma să câștige în Turcia aproximativ cât câștiga în ultimul său sezon la Liverpool, scrie The Guardian.

Arabia Saudită și-a pierdut din atractivitate

În 2023, Arabia Saudită a schimbat piața mondială prin transferurile lui Cristiano Ronaldo, Neymar și ale altor superstaruri.

A fost o explozie financiară fără precedent, susținută de investiții masive și de ambiția de a transforma Saudi Pro League într-un produs global.

Acum, modelul saudit nu mai e la fel de atractiv, iar Turcia pare să fie noua destinație preferată de vedete.

Cele mai mari patru cluburi din Super Lig (Galatasaray, Fenerbahce, Beșiktaș și Trabzonspor) investesc agresiv pentru a construi loturi competitive.

Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș au baze uriașe de suporteri, derby-uri istorice și stadioane cu atmosferă incendiară.

În plus, cluburile turce au un atu față de Arabia Saudită: fotbal european competitiv.

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